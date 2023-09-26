Ini 2 Hotel Indonesia yang Masuk Daftar Terbaik di Dunia

ADA hotel di Indonesia yang masuk daftar hotel terbaik dunia. Pelayanan memuaskan dan nuansa hotel menakjubkan tentunya menjadi alasan mengapa hotel ini masuk daftar teratas hotel terbaik di dunia.

Melansir dari The World's 50 Best Hotel, kedua dari Indonesia yang masuk daftar terbaik dunia adalah Hotel Desa Potato Head di Seminyak, Bali, dan Hotel NIHI Sumba di Kecamatan Wanokaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

BACA JUGA:

Desa Potato Head menempati urutan ke-40 dunia. Sedangkan, NIHI Sumba masuk rangking ke-18 dalam daftar '50 Hotel Terbaik di Dunia 2023'.

Desa Potato Head

Desa Potato Head didirikan oleh Ronald Akili pada tahun 2020. Hotel ini dulunya adalah sebuah restoran di Jakarta. Sampai kemudian berekspansi ke Bali dan membuka resort dan beach club.

Potato Head di Seminyak, Bali

Terdapat dua pilihan bangunan hotel yaitu Potato Head Suites dan Studios. Berbagai fasilitas mewah seperti restoran plant-based, taman seni di rooftop, diskotik, lab, studio rekaman, dan perpustakaan terdapat di hotel ini.

BACA JUGA:

Mereka juga menjalankan projek berkelanjutan yakni Sweet Potato Project. Proyek ini dimulai ketika pandemi Covid-19 dengan menyediakan 10.000 nasi bungkus untuk membantu komunitas.

Hotel yang berlokasi di Seminyak Bali ini juga mengadakan proyek Lab Sampah. Proyek ini memanfaatkan limbah operasional hotel untuk di daur ulang.