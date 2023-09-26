Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Sukses Gelar Acara Sarasehan Pariwisata

BEBERAPA waktu lalu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sukses menggelar acara talkshow bertajuk Sarasehan Dalam Rangka Pengembangan Wisata Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol (PPKAB).

Acara yang digelar di PPKAB Resort Bodogol pada 14 September 2023 kemarin, yang dimulai pukul 07:30 WIB sampai 14:30 WIB diikuti dengan sangat antusias oleh para tamu undangan yang hadir dari sejumlah komunitas, instansi hingga organisasi penggerak sektor pariwisata dari wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor.

PPKAB merupakan pusat pendidikan pertama di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang dibentuk atas kerjasama antara Balai Besar TNGGP, Conservation International Indonesia, dan Yayasan Alam Mitra Indonesia (ALAMI).

Dalam acara sarasehan ini turut hadir Nyoto Santosa dari Departement Konservasi Sumber Daya Hutan & Ekowisata IPB, Anton Ario dari Lembaga Swadaya Masyarakat di sektor pariwisata, dan perwakilan dari PT MNC Agro Wisata anak perusahaan dari PT MNC Land Tbk.

Kepala Resort Bodogol, Agung Gunawan menyampaikan, dalam acara yang digelar oleh PPKAB mengusung tema Menyingkap Rahasia Hutan Hujan Tropis. Dengan adanya kegiatan talkshow ini, kami berharap semakin tumbuh kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap alam melalui pendidikan, penelitian, dan ekowisata. Peran serta para pihak baik dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan masyarakat diharapkan PPKAB dapat lebih berkembang.

"Kami juga bersyukur saat ini wilayah sekitar PPKAB Resort Bodogol telah bermunculan sejumlah aktivitas wisata alam, baik yang beraktivitas di luar kawasan ataupun di dalam kawasan yang dikembangkan oleh masyarakat maupun swasta, salah satunya pihak swasta dari PT MNC Agro Wisata anak perusahaan dari PT MNC Land Tbk yang turut mengembangkan sektor pariwisata di sekitar Bodogol”, ucap Kepala Resort Bodogol beberapa waktu lalu.

Selain itu, kegiatan ini juga ingin mengedukasi dan mengingatkan kembali terhadap pihak terkait yang turut mengembangkan sektor pariwisata di wilayah tersebut agar sama-sama peduli dalam mengembangkan kawasan tersebut.

“Acara diskusi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami para komunitas penggerak pariwisata di sekitar Bodogol. Selain menambah wawasan terkait Rahasia Hutan Hujan Tropis, kami juga bisa bertemu dan berdiskusi tamu lainnya yang juga dari komunitas ataupun instansi penggerak sektor pariwisata”, ucap Rian salah satu tamu undangan yang hadir di acara tersebut.