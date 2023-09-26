Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Waspada Penipuan, Ini 6 Cara Menghindari Scam saat Traveling!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:40 WIB
Waspada Penipuan, Ini 6 Cara Menghindari Scam saat Traveling!
Ilustrasi traveling (Foto: Totaltravel.com)
A
A
A

BEPEGERGIAN atau traveling ke suatu tempat dengan bahasa dan budaya yang berbeda tentu akan menjadi pengalaman sangat menyenangkan. Namun, penting diwaspadai berbagai potensi kejahatan yang bisa terjadi di negara tujuan seperti aksi penipuan atau scam.

Scam merupakan istilah untuk menggambarkan skema penipuan untuk mendapatkan uang, barang atau bahkan data pribadi dari korban. Turis asing sering jadi sasaran aksi scam yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab.

Berikut ini beberapa cara untuk menghindari scam saat traveling :

 BACA JUGA:

1. Teliti Bentuk Penipuan

Salah satu hal paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk menghindari penipuan adalah dengan mewaspadai penipuan tersebut sejak awal.

 Ilustrasi

Jika Anda mengetahui cara kerja penipuan pada umumnya, akan mudah untuk mengenali ketika penipu memulai aksinya.

2. Ketahui Detailnya

Anda dapat menghindari banyak penipuan apabila memiliki pengetahuan tentang apa yang Anda lakukan, sehingga penipu tidak dapat mencoba memberi tahu sesuatu yang tidak benar. Jika Anda membeli sesuatu, cari tahu berapa biayanya terlebih dahulu.

 BACA JUGA:

Ketahui jam buka, aturan, dan apakah ada “pajak” atau “biaya” yang perlu dibayar.

 

3. Lindungi Data Pribadi Anda

 

Selalu berhati-hati dengan data pribadi Anda saat bepergian. Jangan memberikan informasi kartu kredit atau paspor Anda kepada siapa pun kecuali jika Anda yakin keamanannya.

Gunakan sumber daya seperti kunci kartu atau dompet anti-pencurian untuk melindungi informasi pribadi Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/549/3032253/ilustrasi-krth_large.JPG
7 Etika Berkunjung ke Pantai Telanjang bagi yang Baru Pertama Kali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement