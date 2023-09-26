Waspada Penipuan, Ini 6 Cara Menghindari Scam saat Traveling!

BEPEGERGIAN atau traveling ke suatu tempat dengan bahasa dan budaya yang berbeda tentu akan menjadi pengalaman sangat menyenangkan. Namun, penting diwaspadai berbagai potensi kejahatan yang bisa terjadi di negara tujuan seperti aksi penipuan atau scam.

Scam merupakan istilah untuk menggambarkan skema penipuan untuk mendapatkan uang, barang atau bahkan data pribadi dari korban. Turis asing sering jadi sasaran aksi scam yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab.

Berikut ini beberapa cara untuk menghindari scam saat traveling :

1. Teliti Bentuk Penipuan

Salah satu hal paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk menghindari penipuan adalah dengan mewaspadai penipuan tersebut sejak awal.

Jika Anda mengetahui cara kerja penipuan pada umumnya, akan mudah untuk mengenali ketika penipu memulai aksinya.

2. Ketahui Detailnya

Anda dapat menghindari banyak penipuan apabila memiliki pengetahuan tentang apa yang Anda lakukan, sehingga penipu tidak dapat mencoba memberi tahu sesuatu yang tidak benar. Jika Anda membeli sesuatu, cari tahu berapa biayanya terlebih dahulu.

Ketahui jam buka, aturan, dan apakah ada “pajak” atau “biaya” yang perlu dibayar.

3. Lindungi Data Pribadi Anda

Selalu berhati-hati dengan data pribadi Anda saat bepergian. Jangan memberikan informasi kartu kredit atau paspor Anda kepada siapa pun kecuali jika Anda yakin keamanannya.

Gunakan sumber daya seperti kunci kartu atau dompet anti-pencurian untuk melindungi informasi pribadi Anda.