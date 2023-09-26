Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Unik Suku Afar, Penambang Garam Afrika yang Tinggal di Tanah Kematian

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:01 WIB
5 Fakta Unik Suku Afar, Penambang Garam Afrika yang Tinggal di Tanah Kematian
Pemuda Suku Afar, Ethiopia (Foto: behance.net)
A
A
A

SUKU Afar merupakan masyarakat yang berada di wilayah Ethiopia. Penduduk tersebut tinggal di wilayah yang terdiri atas beberapa negara, namun tidak memiliki hak politik dan perbatasan di negara itu.

Wilayah ini memiliki suhu yang cukup panas dan menjadikan Danau Afar sebagai komoditas utama untuk bertahan hidup dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Perdagangan garam ini meliputi para pedagang dari seluruh Ethiopia, sehingga mereka mampu untuk menjual garam tersebut untuk mendapatkan upah.

Namun, harga tumpukan garam ini dinilai cukup murah, hal itu juga yang membuat penduduk suku ini mendapat perlakuan tidak adil.

Berikut Okezone rangkumkan 5 fakta unik Suku Afar di Ethiopia;

1. Bersifat nomaden

Masyarakat suku Afar merupakan sekelompok yang tinggal di wilayah Ethiopia, wilayah tersebut dikenal juga sebagai 'Tanah Kematian' yang cukup kejam di dunia. Dengan latar belakang kehidupan yang sulit, sehingga mereka memiliki sifat yang tegas dan tidak ramah.

Suku Afar, Ethiopia

(Foto: IG/@catalintrip)

2. Mayoritas penduduk penambang garam

Terdapat sebuah danau yaitu Danau Afar yang dikenal sebagai dataran garam yang tidak dapat dilewati oleh air hujan. Wilayah ini juga masuk bagian dari Danakil yang terletak di Ethiopia, dan membentang sekitar 60.000 km persegi, serta berada di ketinggian 130 meter di bawah permukaan laut.

Dataran ini merupakan tempat di mana para penduduk setempat menambang garam untuk dijual. Mereka akan bekerja dari pagi hingga sebelum matahari terbenam, jarak danau ini juga cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

3. Sebuah tradisi

Pekerjaan ini cukup melelahkan karena mereka harus bekerja saat kondisi cuaca yang cukup panas, tak hanya itu jumlah upah yang mereka dapat juga tidak sebanding dan cukup kecil yaitu sekitar 1 Birr atau Rp278.000 untuk setiap ubin garam yang dihasilkan.

Sementara, untuk setiap harinya mayoritas penambang dapat menghasilkan sekitar 200 ubin. Namun, bagi mereka hal ini dianggap sebagai pekerjaan yang realistis walaupun hanya mendapatkan upah yang cukup kecil.

Faktanya, perdagangan ini adalah bagian dari budaya mereka yang dipertahankan dan telah diwariskan sejak dulu. Karena itu, penduduk Afar selalu menolak pihak luar untuk membangun sebuah perusahaan di sekitar wilayah ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/406/3019496/bir_tawil-W3Py_large.JPG
Bir Tawil, Daerah Tandus Tak Bertuan Paling Tidak Diinginkan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/406/3006288/mengenal-suku-dogon-manusia-bertopeng-ahli-astronomi-penghuni-gurun-sahara-4oRw8Eflow.JPG
Mengenal Suku Dogon, Manusia Bertopeng Ahli Astronomi Penghuni Gurun Sahara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/406/2929880/7-tradisi-unik-di-afrika-dilarang-garuk-tangan-gatal-hingga-ludah-dianggap-berkat-muhJgYEmdw.JPG
7 Tradisi Unik di Afrika, Dilarang Garuk Tangan Gatal hingga Ludah Dianggap Berkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/406/2905604/5-fakta-unik-dinka-suku-manusia-tertinggi-di-dunia-dari-afrika-XPpzPuVRQX.JPG
5 Fakta Unik Dinka, Suku Manusia Tertinggi di Dunia dari Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/406/2900877/7-fakta-eritrea-negara-kecil-nan-indah-di-afrika-tapi-sangat-otoriter-n5u8eoix4c.jpg
7 Fakta Eritrea, Negara Kecil nan Indah di Afrika tapi Sangat Otoriter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/406/2884081/uniknya-wanita-suku-himba-tak-pernah-mandi-tapi-diklaim-sebagai-yang-terindah-di-afrika-vwknq6Z346.JPG
Uniknya Wanita Suku Himba, Tak Pernah Mandi tapi Diklaim sebagai yang Terindah di Afrika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement