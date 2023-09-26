Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tipe Liburan Sesuai Karakter, Anda Termasuk yang Mana?

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |10:51 WIB
5 Tipe Liburan Sesuai Karakter, Anda Termasuk yang Mana?
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

APAKAH Anda pernah memutuskan untuk liburan, namun setelah kembali ke rumah tidak memiliki perasaan senang atau lega? Bisa jadi itu karena Anda belum berlibur sesuai dengan karakter yang dimiliki.

Ketika Anda memahami liburan seperti apa yang sesuai dengan karakter diri, Anda akan lebih mudah mendapatkan kepuasan ketika berlibur. Melansir Tourism New Zealand, berikut adalah beberapa tipe liburan sesuai karakter.

5 Tipe Liburan Sesuai Karakter

1. Adrenaline Junkie

Adrenaline Junkie adalah tipe wisatawan yang mandiri dan mudah untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Wisatawan ini menyukai aktivitas di luar ruangan, di mana mereka merasa tertantang dan menghadapi ketakutan mereka dengan mencoba hal-hal baru.

Biasanya, mereka suka mendatangi tempat dengan atraksi yang berbeda seperti mendaki gunung, theme park, bungee jumping, skydiving, paragliding, dan atraksi ekstrim lainnya yang dapat ditemui ketika liburan.

2. Penjelajah Budaya

Untuk Anda yang gemar mencoba hal baru dengan penduduk lokal, penjelajah dengan tipe ini dikenal dengan penjelajah budaya. Di mana penjelajah tipe ini gemar untuk memperdalam pengetahuan mereka dengan mengunjungi langsung tempat yang mereka minati.

Infografis Traveling

Untuk menuntaskan rasa ingin tahu, mereka biasanya ikut serta dalam beberapa festival lokal atau acara kebudayaan, selain itu mereka juga mengunjungi tempat-tempat seperti Desa Wisata, museum, dan menginap di hostel untuk bertemu dengan para penjelajah budaya lainnya.

3. Wisatawan Kuliner

Para pemburu makanan, yang sering sebut foodies, gemar untuk mengunjungi tempat dengan berbagai macam pilihan kuliner. Mereka mencari makanan khas lokal atau makanan yang unik dan tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. 

Wisatawan tipe ini biasanya tidak terpengaruh dengan pemandangan tempat tujuan mereka asalkan mereka dapat menikmati makanan yang mereka ingin cicipi. Mereka akan mencari restoran yang menghidangkan makanan lokal dengan rasa terbaik dan tidak lupa, mereka tentunya akan mengunggah foto makanan tersebut ke dalam media sosial miliknya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement