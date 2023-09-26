Hadiri Indonesian Street Festival 2023 di New York, Sandiaga: Produk Kreatif Indonesia Terus Kita Gaspol!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Slaahuddin Uno menghadiri Indonesian Street Festival 2023 di New York, Amerika Serikat.

Turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Konsulat Jenderal Indonesia, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani.

"Luar biasa antusias masyarakat! Acara yang diselenggarakan oleh KJRI New York ini sangat meriah dengan terdapat berbagai bazar makanan, musik, tari-tarian, hingga produk ekonomi kreatif Indonesia," kata Sandi, mengutip akun Instagram-nya, @sandiuno.

Ia pun berharap produk-produk kreatif Indonesia mampu mencuri minat pasar internasional, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Dengan semangat yang sama ke depannya produk-produk kreatif Indonesia akan terus kita gaspol dengan kolaborasi dan inovasi untuk tampil di tingkat global, sehingga dapat melahirkan local champion yang dapat berkontribusi untuk kebangkitan ekonomi dan mewujudkan lapangan kerja yang lebih luas.

