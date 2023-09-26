Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Indonesian Street Festival 2023 di New York, Sandiaga: Produk Kreatif Indonesia Terus Kita Gaspol!

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:00 WIB
Hadiri Indonesian Street Festival 2023 di New York, Sandiaga: Produk Kreatif Indonesia Terus Kita Gaspol!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Instagram/@sandiuno)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Slaahuddin Uno menghadiri Indonesian Street Festival 2023 di New York, Amerika Serikat.

Turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Konsulat Jenderal Indonesia, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani.

"Luar biasa antusias masyarakat! Acara yang diselenggarakan oleh KJRI New York ini sangat meriah dengan terdapat berbagai bazar makanan, musik, tari-tarian, hingga produk ekonomi kreatif Indonesia," kata Sandi, mengutip akun Instagram-nya, @sandiuno.

Infografis Keris Aeng Tong-Tong

Ia pun berharap produk-produk kreatif Indonesia mampu mencuri minat pasar internasional, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Dengan semangat yang sama ke depannya produk-produk kreatif Indonesia akan terus kita gaspol dengan kolaborasi dan inovasi untuk tampil di tingkat global, sehingga dapat melahirkan local champion yang dapat berkontribusi untuk kebangkitan ekonomi dan mewujudkan lapangan kerja yang lebih luas.

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement