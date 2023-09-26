Masak Bareng di Pemberdayaan Ibu dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI, Peserta: Seru Banget

TEPAT hari ini, Selasa (26/9/2023) DPW Pemuda Perindo DKI mengadakan kegiatan memberdayakan ibu dan anak, lewat gelaran acara memasak bersama untuk ibu dan anak.

Dalam acara ini, diajarkan cara membuat sushi di salah satu restoran Jepang di kawasan Jakarta dan dihadiri oleh Dessy Pertiwi Sinambela, selaku Ketua Pemberdayaan Wanita dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI. Salah satu peserta yang hadir, Felicia Lisardi, dengan komunitasnya D Star Mommies datang bersama sang anak.

Ia mengatakan, di acara ini buah hatinya itu nampak terlihat senang, karena ini jadi n pengalaman pertama sang anak membuat sushi bahkan dengan dipandu lewat live demo.

“Seru banget, jadi anak-anak tuh ini first time ya buat sushi langsung ditambah ada live demonya gitu dan jadi kayak benar-benar first experience sih,” kata Felicia kepada MNC Portal saat ditemui di Kenjiro Jakarta, Selasa (26/9/2023)

(Foto: MPI/Chindy)

“Mamanya juga bisa tenang, makan bareng-bareng, bisa ngobrol-ngobrol. Sedangkan anaknya juga seru bareng teman-temannya,” lanjutnya.