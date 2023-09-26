Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Masak Bareng di Pemberdayaan Ibu dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI, Peserta: Seru Banget

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:55 WIB
Masak Bareng di Pemberdayaan Ibu dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI, Peserta: Seru Banget
Masak bareng ibu dan anak, (Foto: MPI/Chindy)
A
A
A

TEPAT hari ini, Selasa (26/9/2023) DPW Pemuda Perindo DKI mengadakan kegiatan memberdayakan ibu dan anak, lewat gelaran acara memasak bersama untuk ibu dan anak.

Dalam acara ini, diajarkan cara membuat sushi di salah satu restoran Jepang di kawasan Jakarta dan dihadiri oleh Dessy Pertiwi Sinambela, selaku Ketua Pemberdayaan Wanita dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI. Salah satu peserta yang hadir, Felicia Lisardi, dengan komunitasnya D Star Mommies datang bersama sang anak.

Ia mengatakan, di acara ini buah hatinya itu nampak terlihat senang, karena ini jadi n pengalaman pertama sang anak membuat sushi bahkan dengan dipandu lewat live demo.

“Seru banget, jadi anak-anak tuh ini first time ya buat sushi langsung ditambah ada live demonya gitu dan jadi kayak benar-benar first experience sih,” kata Felicia kepada MNC Portal saat ditemui di Kenjiro Jakarta, Selasa (26/9/2023)

 

(Foto: MPI/Chindy) 

“Mamanya juga bisa tenang, makan bareng-bareng, bisa ngobrol-ngobrol. Sedangkan anaknya juga seru bareng teman-temannya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/298/3000484/usai-makan-sushi-isi-jamur-wanita-ini-meninggal-dunia-QVnFoRDzi3.jpg
Usai Makan Sushi Isi Jamur, Wanita Ini Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/298/2951511/4-tips-mengetahui-sushi-masih-enak-dimakan-atau-tidak-GHqfLdzoA3.jpg
4 Tips Mengetahui Sushi Masih Enak Dimakan atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/298/2886357/6-jenis-ikan-yang-dijadikan-sushi-jepang-nomor-1-ternyata-bukan-salmon-mSPUun9F60.jpg
6 Jenis Ikan yang Dijadikan Sushi Jepang, Nomor 1 Ternyata Bukan Salmon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/298/2868990/ini-sushi-termahal-di-dunia-harganya-tembus-rp36-juta-GGTfOA3r7P.jpg
Ini Sushi Termahal di Dunia, Harganya Tembus Rp36 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/298/2868466/siap-siap-weekend-nyetok-sushi-dan-kue-yuk-kumpul-makin-hangat-R4BrysJsWr.jpg
Siap-Siap Weekend, Nyetok Sushi dan Kue Yuk Kumpul Makin Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/18/298/2832673/peristiwa-18-juni-hari-sushi-internasional-makanan-khas-jepang-yang-mendunia-karena-gempa-bumi-p0hz6o3buK.jpg
Peristiwa 18 Juni: Hari Sushi Internasional, Makanan Khas Jepang yang Mendunia Karena Gempa Bumi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement