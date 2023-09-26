Resep Chili Crab Stick Saus Singapore, Hidangan Restoran yang Mudah Dibuat di Rumah

KEPITING merupakan olahan seafood yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai macam olahan berbahan dasar kepiting yang menggugah selera, Kepiting saus Singapore salah satunya.

Nah, bagi Anda yang ingin mencobanya, Chef Devina Hermawan punya resep alternatif bagi kamu yang ingin menikmati kepiting saus Singapore khas restoran dengan versi lebih praktis dan murah.

Penyajiannya hanya butuh waktu 10 menit, dihidangkan dengan nasi putih hangat dijamin bikin ketagihan. Seperti apa bahan dan cara membuatnya? Berikut ulasannya!

Resep Chili Crab Stick Saus Singapore

Bahan:

12 pcs crab stick

2 st bumbu gulai instan

1 butir telur

1.5 sdm saus tiram

2 sdm saus sambal

300 ml air

1.5 sdm maizena

½ buah bawang bombai

2 siung bawang putih

2 buah cabai merah

4 buah cabai rawit

1-2 sdt gula pasir

½ st kaldu bubuk / penedap

Minyak goreng secukupnya

Pelengkap:

Nasi putih