Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Podcast Aksi Nyata: Kurangi Food Waste, Putri Pangan 2023 Imbau Masyarakat Biasakan Habiskan Makanan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:27 WIB
Podcast Aksi Nyata: Kurangi <i>Food</i> <i>Waste</i>, Putri Pangan 2023 Imbau Masyarakat Biasakan Habiskan Makanan
Rey Yurika, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

MAKANAN merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi seringkali kita lupa betapa pentingnya untuk menghargai makanan yang bisa kita dapatkan setiap harinya.

Sayangnya, banyak makanan yang dibuang setiap hari di seluruh dunia, yang tidak hanya menghamburkan sumber daya berharga, tetapi juga berdampak besar ke lingkungan yakni dengan banyaknya food waste, alias sampah makanan.

Inilah yang dihighlight oleh Putri Pangan Indonesia 2023, Rey Yurika Malakalu dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo yang disiarkan hari ini, Selasa (26/9/2023). Rey menggambarkan bagaimana proses dampak lingkungan yang ada di Indonesia, khususnya kawasan DKI Jakarta. 

“Misalkan DKI Jakarta, sampahnya kan dibuang di Bantar Gebang. Nah, dalam satu hari sampah yang masuk itu 8.000 ton, 60 persennya itu berasal dari limbah lingkungan atau rumah tangga, termasuk sampah sisa makanan,” papar Rey.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/612/2896396/7-alasan-kenapa-sampah-harus-dikelola-bisa-dimanfaatkan-jadi-sumber-energi-f6Wrg18Yj4.jpg
7 Alasan Kenapa Sampah Harus Dikelola, Bisa Dimanfaatkan Jadi Sumber Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/612/2789708/kurangi-sampah-plastik-sereal-dengan-bawa-wadah-sendiri-bantu-lestarikan-bumi-qNn7wItg5H.jpg
Kurangi Sampah Plastik Sereal dengan Bawa Wadah Sendiri, Bantu Lestarikan Bumi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/612/2758083/indonesia-butuh-lebih-banyak-konten-membersihkan-lingkungan-AvtokqkLgx.jpg
Indonesia Butuh Lebih Banyak Konten Membersihkan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/23/612/2551493/kenali-7-sampah-plastik-yang-bisa-didaur-ulang-tWvdHLm8OB.jpg
Kenali 7 Sampah Plastik yang Bisa Didaur Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/19/612/2488803/bank-sampah-bisa-jadi-solusi-ubah-perilaku-masyarakat-MCRX1fz2EH.jpg
Bank Sampah Bisa Jadi Solusi Ubah Perilaku Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/07/612/2437189/viral-curhatan-wni-di-thailand-temukan-banyak-sampah-made-in-indonesia-iKsNZje6qr.jpg
Viral Curhatan WNI di Thailand, Temukan Banyak Sampah 'Made in Indonesia'
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement