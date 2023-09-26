Podcast Aksi Nyata: Kurangi Food Waste, Putri Pangan 2023 Imbau Masyarakat Biasakan Habiskan Makanan

MAKANAN merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi seringkali kita lupa betapa pentingnya untuk menghargai makanan yang bisa kita dapatkan setiap harinya.

Sayangnya, banyak makanan yang dibuang setiap hari di seluruh dunia, yang tidak hanya menghamburkan sumber daya berharga, tetapi juga berdampak besar ke lingkungan yakni dengan banyaknya food waste, alias sampah makanan.

Inilah yang dihighlight oleh Putri Pangan Indonesia 2023, Rey Yurika Malakalu dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo yang disiarkan hari ini, Selasa (26/9/2023). Rey menggambarkan bagaimana proses dampak lingkungan yang ada di Indonesia, khususnya kawasan DKI Jakarta.

“Misalkan DKI Jakarta, sampahnya kan dibuang di Bantar Gebang. Nah, dalam satu hari sampah yang masuk itu 8.000 ton, 60 persennya itu berasal dari limbah lingkungan atau rumah tangga, termasuk sampah sisa makanan,” papar Rey.

