5 Makanan Ajaib untuk Jaga Kesehatan Otak dan Tingkatkan Daya Ingat

OTAK adalah salah satu organ paling penting di dalam tubuh. Banyak jaringan pendukung dan milyaran sel saraf yang saling terhubung. Ketika saraf dan jaringan dalam otak rusak, maka akan ada banyak penyakit yang bisa diderita, seperti alzheimer, meningitis, epilepsi, dan banyak lagi lainnya.

Selain itu, kita pun wajib menjaga kesehatan otak dan meningkatkan daya ingat. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan otak dan meningkat daya ingat bisa melalui makanan yang kita konsumsi.

Mengutip dari Healthline, Rabu (16/9/2023), berikut ini lima makanan ajaib yang bantu menjaga kesehatan otak dan meningkatkan daya ingat.

1. Ikan berlemak

Ketika orang berbicara tentang makanan yang baik untuk otak, ikan berlemak sering berada di urutan daftar teratas. Jenis ikan berlemak ini termasuk salmon, trout, tuna albacore, herring, dan sarden. Semua ikan tersebut kaya akan kandungan asam lemak omega-3.

Otak kita menggunakan omega-3 untuk membangun otak dan sel saraf. Lemak baik ini juga sangat penting untuk pembelajaran dan meningkatkan daya ingat. Selain itu, konsumsi omega-3 yang cukup akan menurunkan risiko terkena alzheimer. Sebaliknya, ketika kita kekurangan omega-3, maka akan mengalami gangguan belajar serta depresi.

2. Brokoli





Brokoli menjadi salah satu sayuran yang kaya antioksidan. Sayuran ini juga sangat tinggi vitamin K, memberikan lebih dari 100 persen dari Recommended Daily Intake (RDI) dalam porsi satu cangkir (160 gram) brokoli matang.

Beberapa penelitian pada orang dewasa yang lebih tua telah membuktikan asupan vitamin K yang lebih tinggi membantu meningkatkan memori dan status kognitif yang lebih baik.

Selain vitamin K, brokoli mengandung sejumlah senyawa yang memberikan efek anti-inflamasi dan antioksidan sehingga dapat membantu melindungi otak dari kerusakan

3. Kacang

Penelitian telah menunjukkan bahwa makan kacang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Ketika kita memiliki jantung yang sehat, maka akan memiliki otak yang sehat pula. Sebab, dalam satu studi ditemukan bahwa konsumsi kacang secara teratur dapat dikaitkan dengan risiko penurunan kognitif yang lebih rendah pada orang dewasa.

Bahkan dalam sebuah studi 2014 menemukan bahwa wanita yang makan kacang secara teratur selama beberapa tahun memiliki memori yang lebih tajam dibandingkan dengan mereka yang tidak makan kacang.

Selain itu, kandungan vitamin E pada otak dipercaya untuk menjaga kesehatan otak dan melindunginya dari kerusakan radikal bebas untuk membantu memperlambat penurunan mental

Namun, dari banyaknya kacang-kacangan, kacang kenari memiliki keunggulan ekstra, karena mereka juga memberikan asam lemak omega-3 anti-inflamasi.