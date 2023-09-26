Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Cara Mengonsumsi Kopi agar Aman dari Asam Lambung

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |23:00 WIB
5 Cara Mengonsumsi Kopi agar Aman dari Asam Lambung
Cara mengonsumsi kopi agar aman dari asam lambung. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAGI sebagian orang, mengonsumsi kopi dapat memperparah kondisi kesehatan lambung. Kondisi ini disebabkan karena biji kopi memiliki kandungan asam alami yang konsentrasinya meningkat ketika dipanggang dan diseduh.

Meskipun perut dapat menangani keasaman, tapi terlalu banyak asam juga dapat menyebabkan masalah. Meski demikian kopi juga dapat melonggarkan otot-otot signifer esofagus bagian bawah(LES) yang dapat memisahkan lambung dari kerongkongan.

Ketika kondisi itu terjadi, cairan lambung yang mengandung asam klorida dapat memercik kerongkongan dan memicu refluks, gejala mulas, bersama dengan nyeri dada, batuk bahkan sampai tenggorokan.

Merangkum dari halaman resmi mindbodygreen, Selasa (26/9/2023) berikut lima cara membuat lambung aman saat mengonsumsi kopi.

1. Carilah Opsi yang Rendah Asam

Biji kopi mengandung asam alami, dan lebih banyak asam yang terbentuk dalam reaksi kimia, yang terjadi sewaktu biji kopi itu dipanaskan selama pemanggangan dan penyeduhan. Biasanya biji kopi ini ditanam di dataran rendah, seperti kopi Brazil, Peru, Meksiko, Venezuela, Meksiko, Guatemala, Sumatra dan Indonesia yang cenderung memiliki kandungan asam yang lebih rendah secara alami.

Cara mengonsumsi kopi

Sebelum membuatnya dan membelinya, cobalah terlebih dahulu membaca label dan mencarilah biji kopi yang bertuliskan rendah asam. Di mana biji kopi ini dapat diolah dengan uap atau pelarut untuk mengurangi keasaman, jadi carilah sebisa mungkin produk yang alami rendah asam dibandingkan diproses secara kimia.

2. Cobalah Menyeduh dengan Air dingin

Kopi yang diseduh secara dingin, kemungkinan mendapatkan 65 persen lebih sedikit asam daripada kopi yang diseduh panas. menyeduh kopi dingin akan mengekstrak sedikit asam dan senyawa pahit dari biji kopi, yang membuat kopi ini lebih mudah ditoleransi.

Menyeduh kopi dingin secara dingin bukan berarti anda harus minum kopi dalam keadaan dingin. Tapi dapat juga memanaskan kopi kembali kedalam panci kecil atau microwave.

3. Tambahkan Kolagen Terhidrolisis

Kolagen terhidrolisis, atau peptida kolagen mengandung asam amino seperti glutamin dan glisin yang akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki lapisan usus, dan membantu detoksifikasi. Kandungan ini dirancang untuk pelarutan dalam cairan panas dan dingin, yang akan lebih mudah untuk diserap di dalam tubuh dibandingkan diserap oleh protein.

Jika kopi memicu masalah pencernaan, kemungkinan kolagen tidak dapat meredakannya, tetapi jika mendapatkan mentolerir kopi merupakan cara yang bagus untuk memasukan nutrisi penyembuhan kedalam makanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/298/3069468/cara_mengolah_kopi_yang_baik-NOw2_large.jpeg
Pakar Bagikan Cara Mengolah Kopi agar Hasilkan Kadar Kafein Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/19/298/1798613/cara-meracik-kopi-rumahan-senikmat-di-kedai-kopi-kekinian-l0iLcduFFA.jpg
Cara Meracik Kopi Rumahan Senikmat di Kedai Kopi Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/03/298/1609204/antara-kopi-tubruk-dengan-kopi-instan-begini-perbedaan-teknik-penyeduhannya-un4L5Br5u3.jpg
Antara Kopi Tubruk dengan Kopi Instan, Begini Perbedaan Teknik Penyeduhannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/482/3174721//kopi-8AZU_large.jpg
3 Tips Minum Kopi untuk Penderita GERD, Biar Gak Sakit Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150164//wapres_gibran-CFNi_large.jpg
Panen Raya, Wapres: Indonesia Penghasil Kopi Nomor 4 Terbesar di Dunia 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement