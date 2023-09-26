Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Bakar Padang, Miliki Cita Rasa Nusantara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:00 WIB
Resep Ayam Bakar Padang, Miliki Cita Rasa Nusantara
Resep ayam bakar Padang. (Foto: YouTube @Uli's Kitchen)




AYAM bakar menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia. Bumbunya yang meresap dengan aroma bakaran menambah kenikmatan dari ayam bakar itu sendiri.

Salah satunya yang spesial ialah ayam bakar dengan bumbu padang. Bumbu ini begitu cocok dipadukan dengan daging ayam dan dapat meresap dengan sempurna. Tak hanya itu, ayam bakar padang juga memiliki rasa yang sedikit lebih pedas namun menambah cita rasa sajian tersebut.

Berikut resep ayam bakar padang yang lezat dan khas dengan cita rasa nusantara dilansir By.Uli's Kitchen, Selasa (26/9/2023)

Resep Ayam Bakar Padang

Bahan:

1 Ekor Ayam Utuh (800 Gram - 1 Kg)

1 Buah Jeruk Nipis

1 Sdt Garam

Bumbu Halus :

4 Siung Bawang Putih

6 Siung Bawang Merah

25 Buah Cabai Rawit Merah Keriting

Resep ayam bakar padang

4 Butir Kemiri

Lengkuas Secukupnya

Jahe Secukupnya

Kunyit Secukupnya

1 Batang Serai Ambil Bagian Putihnya

1/2 Sdt Jinten

1 Sdt Merica Bubuk

1 Sdt Ketumbar Bubuk

Sedikit Air Untuk Mempermudah Proses Penghalusan

Secukupnya Minyak Untuk Menumis

2 Lembar Daun Salam

1 Lembar Daun Kunyit

2 Lembar Daun Jeruk

250 Ml Air

1 Sdt Garam

1 Sdt Kaldu Jamur

1/2 Bungkus Santan Kental Instan

