Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Ayu Ting Ting Kenakan Outfit Blink-Blink, Mirip Girlband Korea

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:00 WIB
5 Potret Cantik Ayu Ting Ting Kenakan Outfit Blink-Blink, Mirip Girlband Korea
Potret cantik Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

AYU Ting Ting merupakan salah satu penyanyi dangdut yang sukses berkiprah di industri hiburan Tanah Air. Selain terkenal dengan talenta bernyanyi hingga menjadi host, perempuan cantik ini juga terkenal dengan penampilan cantik di setiap penampilannya.

Saking cantiknya, belakangan penampilan Ayu Ting Ting kerap disebut mirip dengan anggota girlband K-pop. Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru dia unggah di akun Instagramnya.

Dalam beberapa potret tersebut, Ayu Ting Ting tampak cantik dalam balutan dress outfit serba abu-abu yang dipenuhi dengan rumbai-rumbai nan berkilauan.

Seperti apa potret cantik Ayu Ting-Ting? Dilansir dari akun Instagram pribadinya, @ayutingting92, Selasa, (26/9/2023), berikut ulasannya.

1. Cantik dengan outfit ala girlband K-pop

Potret cantik Ayu Ting Ting

Dalam potret ini, Ayu Ting Ting tampak tampil pangling dengan atasan crop top yang dipadukan dengan celana pendek abu-abu yang dihiasi dengan detail fringe nan berkilauan.

2. Dipadukan dengan outer

Potret cantik Ayu Ting Ting

Di potret ini, Ayu Ting Ting tampak memadukannya dengan outer transparan berwarna abu-abu. Penampilannya juga kian modis dengan boots berwarna hitam yang membuat kakinya terlihat tampak jenjang.

3. Tatapan maut

Potret cantik Ayu Ting Ting

Dalam potret ini, Ayu Ting Ting tampak melempar tatapan maut ke arah kamera. Meski ekspresinya tampak datar, kecantikan di wajahnya yang dibingkai dengan gaya rambut curly tampak kian terpancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022784/5-potret-seru-ayu-ting-ting-jadi-panitia-daging-kurban-GY6YqjtKLw.jpg
5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021766/gaya-manja-ayu-ting-ting-liburan-di-malaysia-tampil-anggun-dengan-dress-warna-warnia-4S2OpKQWTf.jpg
Gaya Manja Ayu Ting Ting Liburan di Malaysia, Tampil Anggun dengan Dress Warna-Warnia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/612/3001553/potret-cantik-ayu-ting-ting-pakai-busana-muslim-auranya-adem-banget-I2YlMIBUeI.jpg
Potret Cantik Ayu Ting Ting Pakai Busana Muslim, Auranya Adem Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/612/2997662/5-potret-cantik-ayu-ting-ting-dan-keluarga-liburan-di-malaysia-tampilan-bilqis-curi-perhatian-IR0DzgMZft.jpg
5 Potret Cantik Ayu Ting Ting dan Keluarga Liburan di Malaysia, Tampilan Bilqis Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991156/ayu-ting-ting-pamer-foto-mesra-dengan-muhammad-faradhana-netizen-nempel-terus-kayak-perangko-bS1qESnMV3.jpg
Ayu Ting Ting Pamer Foto Mesra dengan Muhammad Faradhana, Netizen: Nempel Terus Kayak Perangko
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement