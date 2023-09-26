5 Potret Cantik Ayu Ting Ting Kenakan Outfit Blink-Blink, Mirip Girlband Korea

AYU Ting Ting merupakan salah satu penyanyi dangdut yang sukses berkiprah di industri hiburan Tanah Air. Selain terkenal dengan talenta bernyanyi hingga menjadi host, perempuan cantik ini juga terkenal dengan penampilan cantik di setiap penampilannya.

Saking cantiknya, belakangan penampilan Ayu Ting Ting kerap disebut mirip dengan anggota girlband K-pop. Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru dia unggah di akun Instagramnya.

Dalam beberapa potret tersebut, Ayu Ting Ting tampak cantik dalam balutan dress outfit serba abu-abu yang dipenuhi dengan rumbai-rumbai nan berkilauan.

Seperti apa potret cantik Ayu Ting-Ting? Dilansir dari akun Instagram pribadinya, @ayutingting92, Selasa, (26/9/2023), berikut ulasannya.

1. Cantik dengan outfit ala girlband K-pop





Dalam potret ini, Ayu Ting Ting tampak tampil pangling dengan atasan crop top yang dipadukan dengan celana pendek abu-abu yang dihiasi dengan detail fringe nan berkilauan.

2. Dipadukan dengan outer





Di potret ini, Ayu Ting Ting tampak memadukannya dengan outer transparan berwarna abu-abu. Penampilannya juga kian modis dengan boots berwarna hitam yang membuat kakinya terlihat tampak jenjang.

3. Tatapan maut





Dalam potret ini, Ayu Ting Ting tampak melempar tatapan maut ke arah kamera. Meski ekspresinya tampak datar, kecantikan di wajahnya yang dibingkai dengan gaya rambut curly tampak kian terpancar.