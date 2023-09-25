Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Driver Ojol Diterbangkan ke Yogyakarta dari Medan, Disuruh Beli Bakpia Pathok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:19 WIB
Viral Driver Ojol Diterbangkan ke Yogyakarta dari Medan, Disuruh Beli Bakpia Pathok
Viral Ojek Online Beli Bakphia. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini viral di media sosial sebuah video yang menampilkan ojek online mendapatkan orderan tidak biasa dari pelanggannya. Ojek online yang berasal dari Medan tersebut diketahui mendapatkan orderan makanan khas Yogyakarta, yakni Bakpia Pathok, yang harus dibeli langsung di wilayah yang ada di pulau Jawa itu.

Hal itu diketahui dalam sebuah video viral yang diunggah di akun X @penyuka_ombak. Dalam unggahan akun tersebut, seorang penumpang pesawat tampak merekam momen saat dirinya duduk di sebelah sang driver ojol itu.

Video tersebut juga menampilkan percakapan antara driver ojol yang lengkap memakai seragam jaket hijaunya dengan pramugari di sebelahnya. Beberapa pramugari tersebut tampak menghampiri sang driver ojol yang tengah santai duduk di kursinya.

Viral Driver Ojol

Kedua pramugari tersebut lantas menanyakan tujuan penerbangan dari sang driver ojol. Bahkan, saking tidak percayanya, mereka kembali memastikannya dengan kembali mengecek boarding pass milik sang driver ojol.

“Mohon maaf ya pak, saya ingin tahu aja pak,” ujar salah satu pramugari.

“Liat boardingnya aja nih,” timpal sang driver ojol sambil menyerahkan selembar boarding pass miliknya ke pramugari tersebut.

Setelah melihat boarding pass tersebut, kedua pramugari tersebut lantas baru percaya. Meski dengan wajah terheran-heran, mereka akhirnya kembali mengembalikan boarding pass milik sang driver ojol.

“Cocok,” kata pramugari.

“Cocok kan?,” timpal sang pengemudi ojol.

Karena melihat raut wajah bingung dari kedua pramugari tersebut, penumpang pria yang merekam momen tersebut lantas langsung menjelaskan kronologi bagaimana sang pengemudi ojol tersebut bisa sampai di atas pesawat tersebut.

Ia menyebut, bahwa driver ojol tersebut memang mendapatkan orderan untuk membeli Bakpia Pathok ke Yogyakarta langsung sesuai permintaan seorang pelanggan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement