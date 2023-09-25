Viral Driver Ojol Diterbangkan ke Yogyakarta dari Medan, Disuruh Beli Bakpia Pathok

BARU-BARU ini viral di media sosial sebuah video yang menampilkan ojek online mendapatkan orderan tidak biasa dari pelanggannya. Ojek online yang berasal dari Medan tersebut diketahui mendapatkan orderan makanan khas Yogyakarta, yakni Bakpia Pathok, yang harus dibeli langsung di wilayah yang ada di pulau Jawa itu.

Hal itu diketahui dalam sebuah video viral yang diunggah di akun X @penyuka_ombak. Dalam unggahan akun tersebut, seorang penumpang pesawat tampak merekam momen saat dirinya duduk di sebelah sang driver ojol itu.

Video tersebut juga menampilkan percakapan antara driver ojol yang lengkap memakai seragam jaket hijaunya dengan pramugari di sebelahnya. Beberapa pramugari tersebut tampak menghampiri sang driver ojol yang tengah santai duduk di kursinya.

Kedua pramugari tersebut lantas menanyakan tujuan penerbangan dari sang driver ojol. Bahkan, saking tidak percayanya, mereka kembali memastikannya dengan kembali mengecek boarding pass milik sang driver ojol.

“Mohon maaf ya pak, saya ingin tahu aja pak,” ujar salah satu pramugari.

“Liat boardingnya aja nih,” timpal sang driver ojol sambil menyerahkan selembar boarding pass miliknya ke pramugari tersebut.

Setelah melihat boarding pass tersebut, kedua pramugari tersebut lantas baru percaya. Meski dengan wajah terheran-heran, mereka akhirnya kembali mengembalikan boarding pass milik sang driver ojol.

“Cocok,” kata pramugari.

“Cocok kan?,” timpal sang pengemudi ojol.

Karena melihat raut wajah bingung dari kedua pramugari tersebut, penumpang pria yang merekam momen tersebut lantas langsung menjelaskan kronologi bagaimana sang pengemudi ojol tersebut bisa sampai di atas pesawat tersebut.

Ia menyebut, bahwa driver ojol tersebut memang mendapatkan orderan untuk membeli Bakpia Pathok ke Yogyakarta langsung sesuai permintaan seorang pelanggan.