HOME WOMEN LIFE

Siap-siap Berangkat ke Miss World 2023, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Siapkan Cinderamata Khas Indonesia

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:30 WIB
Siap-siap Berangkat ke Miss World 2023, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Siapkan Cinderamata Khas Indonesia
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

AUDREY Vanessa, Miss Indonesia 2022 siap membawa nama Indonesia ke ajang final Miss World 2023 yang dihelat di India Desember mendatang. Demi memaksimalkan potensi dirinya dan siap memperebutkan mahkota biru Miss World, Audrey kini tengah mempersiapkan diri dengan berbagai latihan dan kegiatan sosial.

Tidak hanya mempersiapkan diri, ia juga diketahui sudah mempersiapkan cinderamata yang akan dibawa untuk dibagikan kepada finalis Miss World 2023 tersebut.

Sebelumnya, ketika ditanya dalam wawancara eksklusif bersama Okezone baru-baru ini, tentang finalis lain yang akan menjadi saingannya, Audrey pun mengatakan bahwa mereka bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan teman seperjuangan yang harus dirinya rangkul selama karantina hingga final di India.

 BACA JUGA:

“Kalau dari aku, sih, memang setiap kali berkompetisi aku tidak memandang mereka sebagai musuh, ya. Tetapi sebagai teman-teman seperjuangan,” ungkapnya dalam wawancara bersama Okezone, di kawasan MNC Tower, Kebon Sirih.

 BACA JUGA:

“Setiap Miss kan pasti ada tujuan baiknya. Ketika mereka ke Miss World pasti mereka ada purposes masing-masing, ada hal-hal baik yang ingin mereka bagikan,” tambahnya.

Alih-alih menganggap sebagai musuh, dara lulusan Monash University ini justru tidak sabar segera bertemu dengan para finalis.

