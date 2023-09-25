Pamer Foto Waktu Muda, Maia Estianty Disebut Mirip Fuji

MAIA Estianty merupakan salah satu hot mom yang kencantikannya tidak pudar meskipun sudah memiliki anak. Paras cantiknya pun sudah memukau sejak masih muda.

Hal itu terbukti dari postingan Maia di akun Instagram pribadinya. Ibunda Al, El dan Dul ini membagikan potret dirinya semasa muda. Rupanya, foto itu merupakan potret Maia saat masih berusia 18 tahun.

“Hahhaha mau ngakak dikirimin foto lagi ama sohib gue jaman kuliah di sastra Belanda UI tahun 94 Umur 18 tahun,” tulis Maia, dikutip MNC Portal Indonesia.

Potret Maia semasa muda itu pun diambil saat dirinya masih menjadi anak kos dan mahasiswa. Foto tersebut memerlihatkan Maia dengan kaus putih oversized dengan potongan rambut pendek yang memberi kesan manis di masa belianya.

Uniknya, Maia justru berpose dengan peralatan rumah tangga seperti sapu dan tempat sampah. “Pegang keranjang sampah sama sapu! Maklum anak kos, semua kudu bersih-bersih sendiri,” tambah Maia.

Meski terlihat sederhana, potret Maia saat muda ini begitu memesona. Ia pun mengaku baru mengenal satu riasan wajah yakni lipstik saat berpose di potret tersebut.

“Make up juga tahunya pake lipstik (itupun lipstik nya pinjem teman yanh suka pake warna merah) sama ke salon bikin alis yanh lagi tren aja. Sisanya gak ngerti cara make up yanh benar,” sambung Maia.