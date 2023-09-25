Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Arti Kata Test Drive dalam Pacaran

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:49 WIB
Begini Arti Kata Test Drive dalam Pacaran
Ilustrasi pacar (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGULIK arti kata Test Drive dalam pacaran yang biasa digunakan sebagai bahasa gaul anak remaja. Terkadang kalimat Test Drive’ pada pacaran ini masih terdengar asing di telinga banyak masyarakat.

Adapun arti kata Test Drive dalam pacaran merupakan pengertian yang cukup sensitif. Hal ini dikarenakan bahwa istilah kata tersebut mengartikan sebuah praktik berhubungan.

Pacaran

Layaknya suami istri sebelum memasuki jenjang pernikahan yang serius.Praktik "test drive" atau biasa disebut dengan kata melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, umumnya merujuk pada tindakan pasangan yang secara fisik terlibat dalam hubungan intim.

Tentu saja terdapat berbagai niatan dan tujuan tertentu di balik aktivitas ‘Tes Drive’ dalam pacaran yang dilakukan oleh kedua pasangan sebelum melangsungkan hubungan pernikahan.

Tujuan utama yang dicari yaitu untuk mengevaluasi kesesuaian dan kecocokan pasangan dalam berhubungan intim sebelum memutuskan untuk menikah.

Halaman:
1 2
      
