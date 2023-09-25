Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti D Pada Nama Luffy? Ternyata Ini Bocorannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:45 WIB
Apa Arti D Pada Nama Luffy? Ternyata Ini Bocorannya
Arti D pada nama Luffy (Foto: ComicBook)
A
A
A

MENGULIK arti D pada nama Luffy yang dipakai juga pada karakter lain manga One Piece. Salah satunya adalah Gol D Roger, Trafalgar D Water Law, Portgas D Ace, Monkey D Dragon, hingga Monkey D Garp.

Dilansir dari ScreenRant, arti D pada nama Luffy masih belum mendapatkan penjelasan pasti. Lantaran, Eiichiro Oda yang merupakan penulis manga One Piece hanya memberikan sedikit bocorannya.

Hal itu terlihat pada chapter 1.085 membeberkan sedikit arti sebenarnya dari nama tengah D misterius tersebut. Saat adegan karakter Im Sama mengatakan bahwa penyandang nama D merupakan musuh pemerintah dunia.

Luffy

Apalagi, arti D pada nama Luffy atau yang dikenal dengan istilah "The Wild of D" juga pernah dijelaskan oleh Donquixote Rosinante bahwa mereka adalah musuh para dewa. Serta memiliki reputasi menakutkan sebagai kelompok berbahaya.

Selain itu, klan D ini juga pernah dikatakan sebagai keturunan naga langit sehingga juga memiliki tempat istimewa. Apalagi beberapa keturunan dengan nama D ini pernah tinggal pada sebuah kerajaan besar pada abad kekosongan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
