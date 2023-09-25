5 Potret Farida Nurhan, Youtuber yang Viral Berseteru dengan Food Vlogger Codeblu

POTRET Farida Nurhan, youtuber yang viral karena berseteru dengan food vlogger Codeblu akan diulas pada artikel ini.

Adapun, perseteruan ini bermula saat salah seorang TikTokers bernama Aa Juju datang ke sebuah tempat makan bernama Rumah Makan Nyak Kopsah. Ketika menikmati hidangan dan pelayanan, Aa Juju memberikan review yang jujur seputar kondisi tempat makan tersebut.

Review yang dilakukan Aa Juju dan Codeblu ini mengundang perhatian dari Farida Nurhan. Youtuber yang akrab dengan Bang Madun selaku pemilik rumah makan Nyak Kopsah ini menilai jika cara review yang dilakukan Aa Juju dan Codeblu kurang tepat.

Farida Nurhan atau Omay kemudian menegur kedua food vlogger itu hingga akhirnya berujung saling serang di media sosial.

Berikut Potret Farida Nurhan

1. Tampil Cantik saat Ulang Tahunnya





Farida Nurhan sendiri merupakan seorang konten kreator dan food vlogger yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur.

BACA JUGA: Potret Ganteng Kenny Austin

Wanita yang biasa dipanggil Omay ini kerap kali membagikan review makanannya melalui youtube, tiktok hingga instagram pribadinya. Salah satunya membagikan potret dirinya merayakan ulang tahunnya.