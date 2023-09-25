Menang Banyak! Ini Tips Anti Boros Belanja Online

Tips anti boros belanja online berikut ini bukin kamu menang banyak. Selain hemat, kamu juga bisa dapat mengatur kelebihan uang belanja untuk keperluan lainnya.

Umumnya, ibu rumah tangga kerap menemui godaan saat berbelanja online. Setiap kali mengunjungi platform e-commerce, ada saja promo dan harga murah yang ditawarkan.

Sebelum belanja online, sebaiknya Anda membuat list apa yang paling dibutuhkan. Mulai dari kebutuhan pangan dan dapur, kecantikan dan perawatan kulit, produk fashion, keperluan rumah, kesehatan hingga gadget terbaru harus dibuat daftarnya. Dahulukan yang paling urgent dan dibutuhkan.

Selengkapnya, kamu bisa mengikuti tips belanja bulanan berikut ini.

Tips Anti Boros Belanja Online