HOME WOMEN LIFE

Viral Pengemis Marah-Marah Gak Dikasih Sedekah, Netizen: Lagi Banyak yang Kayak Gitu

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:07 WIB
Viral Pengemis Marah-Marah Gak Dikasih Sedekah, Netizen: Lagi Banyak yang Kayak Gitu
Viral Pengemis Memaksa. (Foto: Instagram)
FENOMENA pengemis kaya raya memang bukan lagi hal baru di Indonesia. Bahkan, ada juga pengemis memiliki harta lebih banyak ketimbang rata-rata para PNS yang bekerja di pemerintahan.

Sebut saja pengemis bernama Legiman yang sempat viral pada 2019 silam. Pria asli Pati, Jawa Tengah dirazia oleh Satpol PP dalam PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di alun-alun Simpang Lima.

Viral Pengemis

Para Satpol PP pun kaget, lantaran pria ini memiliki kekayaan Rp1 miliar. Padahal, sehari-hari dirinya hanya mengemis di sekitaran alun-alun. Harta Legiman pun dia masukkan ke beberapa bank bahkan ada yang berbentuk rumah dan tanah.

Nah, baru-baru ini viral sebuah video ibu-ibu yang mengemis marah, lantaran tidak diberikan sedekah. Bahkan pengemis itu tidak takut saat diancam akan dilaporkan. Kelakuan dari pengemis tersebut membuat netizen semakin geram dengan para pengemis di luar sana.

Video tersebut diunggah oleh Instagram @memomedsos, emosi dari pengemis tersebut meluap lantaran sepanjang blok jalan daerah tersebut ia tak kunjung mendapatkan sedekah. “Kalau ada orang susah mah wajib ditolong,” ujar pengemis itu dalam video tersebut.

Seperti diketahui, dalam Pasal 504 KUHP (1) menyebut: Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Tapi, tidak ingin memperpanjang masalah, orang yang merekam kejadian tersebut hanya mengiyakan ocehan dari pengemis tersebut.

Halaman:
1 2
      
