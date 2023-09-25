Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengintip 5 Barang Wajib di Tas Galuh Indrajita Indonesia Idol

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:30 WIB
Mengintip 5 Barang Wajib di Tas Galuh Indrajita Indonesia Idol
Galuh Indrajita, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

GALUH Indrajita, salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 yang tengah melejit saat ini.  Suaranya yang memukau saat bernyanyi lagu 'Unholy' milik Sam Smith berhasil membawa Galuh kebabak berikutnya dengan membawa golden ticket. Hal itu tentunya membuat banyak orang mencari tahu siapa Galuh Indrajita.

Sebagai calon penyanyi professional, kali ini akan dibahas apa saja sih beauty dan fashion item yang selalu Galuh bawa sehari-hari dalam tasnya. Dihimpun dari wawancara Okezone bersama Galuh baru-baru ini, berikut ulasan singkat lima barang wajib di tas Galuh Indrajita Indonesia Idol, Senin (25/9/2023)

1. Sisir: Kondisi rambut yang gampang rusak akibat mengecat rambut dengan berbagai warna, mengharuskan Galuh selalu membawa sisir sehari-harinya agar rambut tetap terlihat rapih dan sehat.

2. Lipstik: Jadi makeup yang wajib ada di dalam tasnya, Galuh tak pernah absen membawa lipstik dalam tasnya, sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga penampilan tetap segar dan enak dilihat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/612/3099986/bpom_sita_lagi_ratusan_kosmetik_ilegal_ini_daftarnya-vTVx_large.jpg
BPOM Sita Lagi Ratusan Kosmetik Ilegal, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/611/3091100/5_fakta_bpom_temukan_55_produk_kosmetik_ilegal-HenL_large.jpg
5 Fakta BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik Ilegal, Mengandung Merkuri dan Dijual Bebas di Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/612/2992151/dorong-transformasi-industri-kosmetik-di-indonesia-paragoncorp-gelar-beauty-conference-bcf-HLyJFRTOmc.jpg
Dorong Transformasi Industri Kosmetik di Indonesia, ParagonCorp Gelar Beauty Conference (BCF)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/611/2934077/intip-daftar-pemenang-tokopedia-beauty-awards-2023-dipilih-langsung-masyarakat-0OYtxVezud.jpg
Intip Daftar Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2023, Dipilih Langsung Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/611/2931437/cara-cek-produk-kosmetik-ilegal-wanita-harus-paham-ini-WC3k5SyDPc.jpg
Cara Cek Produk Kosmetik Ilegal, Wanita Harus Paham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/611/2910983/dituduh-pro-israel-kosmetik-lokal-ini-diserang-netizen-D1ipb6DrAb.jpg
Dituduh Pro Israel, Kosmetik Lokal Ini Diserang Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement