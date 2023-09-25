Mengintip 5 Barang Wajib di Tas Galuh Indrajita Indonesia Idol

GALUH Indrajita, salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 yang tengah melejit saat ini. Suaranya yang memukau saat bernyanyi lagu 'Unholy' milik Sam Smith berhasil membawa Galuh kebabak berikutnya dengan membawa golden ticket. Hal itu tentunya membuat banyak orang mencari tahu siapa Galuh Indrajita.

Sebagai calon penyanyi professional, kali ini akan dibahas apa saja sih beauty dan fashion item yang selalu Galuh bawa sehari-hari dalam tasnya. Dihimpun dari wawancara Okezone bersama Galuh baru-baru ini, berikut ulasan singkat lima barang wajib di tas Galuh Indrajita Indonesia Idol, Senin (25/9/2023)

1. Sisir: Kondisi rambut yang gampang rusak akibat mengecat rambut dengan berbagai warna, mengharuskan Galuh selalu membawa sisir sehari-harinya agar rambut tetap terlihat rapih dan sehat.

2. Lipstik: Jadi makeup yang wajib ada di dalam tasnya, Galuh tak pernah absen membawa lipstik dalam tasnya, sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga penampilan tetap segar dan enak dilihat.