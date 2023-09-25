Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jangan Sembarang Berikan Krim Wajah pada Anak, Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:00 WIB
Jangan Sembarang Berikan Krim Wajah pada Anak, Ini Alasannya
Bahaya berikan krim wajah orang dewasa kepada anak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini media sosial dihebohkan dengan pemberian krim orang dewasa pada anak. Krim tersebut dipercaya dapat melembapkan, dan membuat wajah seseorang lembut.

Pemberian krim itu dilakukan secara langsung oleh sang ibu usai dimandikan dan dipakaikan baju. Namun, tahukah Anda bahwa sebetulnya hal ini tidak disarankan.

Menurut Dokter Kecantikan, dr Nadia Alaydrus ada beberapa bahaya yang akan ditimbulkan, apabila anak menggunakan krim tidak sesuai dengan kondisi kulitnya.

“Anak-anak itu penyerapannya 10 persen lebih tinggi, dibandingkan orang dewasa,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Sabtu (23/9/2023).

Krim wajah

Hal itu disebabkan karena metabolisme anak lebih cepat menimbulkan efek, yang akan terlihat di kemudian hari. Selain itu, kulit anak masih memiliki fungsi penghalang yang rendah, dibandingkan orang dewasa. Sehingga akan menyebabkan beberapa masalah kulit pada wajah anak, seperti kering, gatal, dan iritasi.

Kemudian kulit pada anak juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada struktur kulit, akibat penggunaan krim tersebut. Akhirnya kulit anak menjadi sangat sensitif, bahkan terhadap air.

“Anak-anak itu sebenarnya boleh kok menggunakan skincare dari usia balita, yaitu sunscreen dan juga moisturizer,” ucap dr Nadia.

Halaman:
1 2
      
