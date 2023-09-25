BPOM Luncurkan Cosmetic Handbook, Tingkatkan Literasi para Beauty Enthusiast di Indonesia

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum lama ini membuat suatu kegiatan, guna mengedukasi masyarakat tentang memilih dan membeli kosmetik. Tujuannya untuk meningkatkan literasi para beauty enthusiast di Indonesia.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito menuturkan bahwa BPOM melaunching program INSPIRASI Kosmetik Aman (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast). Program ini berguna untuk pemberdayaan komunitas beauty enthusiast agar lebih efektif, dan menjadi program berkelanjutan dengan sinergisme bersama stakeholder.

Untuk itu, dalam programnya BPOM juga meluncurkan Cosmetic Handbook yang ditujukan kepada para beauty enthusiast. Buku ini berisi kiat-kiat memilih dan mempromosikan kosmetik di media online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam progresnya Cosmetic Handbook ini sudah berhasil meluncurkan dua seri, yaitu tahap pertama tentang ‘Cara Pintar Mempromosikan Kosmetik’, dan yang kedua tentang ‘Cara Pintar Memilih Kosmetik’.

Acara ini dihadiri oleh lima asosiasi dan komunitas yang berkaitan dengan kosmetik, sekaligus melakukan penandatanganan komitmen untuk memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat, dan dukungan terhadap pengawalan peredaran kosmetik di media online.

Asosiasi dan komunitas tersebut merupakan salah satu komunitas yang berisikan makeup artist, beauty influencer, Asosiasi Influencer Indonesia, Asosiasi Content Creator Indonesia, dan Asosiasi Agency Live Streamer.

“Dengan adanya Cosmetic Handbook yang dirilis BPOM, dapat bermanfaat bagi beauty enthusiast untuk dapat mempromosikan sebuah produk dengan benar sesuai panduan,” ucap Christy Raina Selaku Beauty Enthusiast dan perwakilan industri kosmetik, dikutip dalam press release, Senin (25/9/2023).