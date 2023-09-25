Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

8 Cara Melakukan Threading Alis di Rumah, Bikin Tampilan Makin Kece

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:00 WIB
8 Cara Melakukan Threading Alis di Rumah, Bikin Tampilan Makin Kece
Cara threading alis di rumah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

THREADING alis sepertinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Cara ini dilakukan agar alis terlihat menjadi lebih rapi, dan indah untuk dipandang.

Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang merasa takut untuk melakukan kegiatan ini. Hal itu dikarenakan threding alis dianggap memiliki rasa sakit yang besar, sehingga membuat masyarakat tidak berani melalukan hal itu.

Namun, sejumlah cara pun bisa dilakukan di rumah agar threading alis dapat dilakukan seorang diri. Tujuannya adalah untuk meminimalisir rasa sakit yang ada. Dilansir dari lama BYRDIE, Senin (25/9/2023). Berikut delapan langkah cara threading alis yang dapat dilakukan dirumah, agar alis terlihat rapi dan indah.

1. Pilih alat yang tepat

Alis mata

Sebelum masuk kedalam tahap merapihkan alis, memilih alat yang ingin digunakan untuk merapihkan alis menjadi sesuatu yang penting. Anda akan membutuhkan gunting kecil yang mudah untuk digunakan, serta sikat spoolie dengan bulu lembut.

2. Jepit rambut Anda

Jepit rambut Anda, terutama pada bagian poni. Agar saat membentuk alis lebih mudah dan tidak terhalang oleh rambut.

3. Sikat keatas

Sebelum mencukur alis lebih baik alis disikat terlebih dahulu kearah atas menggunakan spoolie, agar rambut alis lebih terlihat untuk bagian mana yang menganggu penampilan.

4. Isi alis Anda dengan pensil alis

Mengisi alis sebelum Anda melakukan pencukuran alis sangat direkomendasikan. Karena dengan mengisi alis terlebih dahulu akan membuat Anda lebih mudah saat mencukur, karena sudah ada gambaran bagian mana saja yang perlu dicukur.

Halaman:
1 2
      
