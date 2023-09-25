6 Tips Mendapatkan Kulit Mulus ala Orang Prancis, Dicoba Yuk!

PUNYA wajah sehat dan mulus dambaan setiap orang. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan wajah yang mulus. Salah satunya yakni dengan mengikuti apa yang dilakukan orang Prancis.

Perawatan wajah ala orang Prancis ini sangat menarik. Hal ini lantara wanita Prancis terlihat memiliki kulit yang cantik yang jadi inspirasi banyak orang. Ternyata, untuk mendapat kulit sehat ala wanita Prancis ini sangat sederhana. Rahasia kecantikan mereka terfokus pada bahan-bahan penting dalam yang terkandung dalam suatu produk skincare.

Lihatlah beberapa cara perawatan kulit Prancis berikut ini yang telah dirangkum dari Pinkvilla,

1. Gunakan pembersih

Perawatan kulit wanita Prancis yang paling penting adalah pembersihan. Oleh karena itu, baik Anda memiliki kulit berminyak, kering, atau kombinasi. Anda dapat memilih pembersih wajah terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kulit Anda.

Dengan melakukan ini, jerawat tidak hanya dapat dihindari, tetapi pori-pori juga lebih mampu menyerap nutrisi dari produk perawatan kulit lainnya.

2. Gunakan toner

Toner adalah langkah kecantikan yang penting dan komprehensif dalam rangkaian perawatan kulit Prancis. Setelah mencuci muka, toner membantu menghilangkan sisa kotoran dan polutan yang bersarang di pori-pori Anda.

Jika digunakan secara konsisten, produk ini dapat meningkatkan tampilan dan kekencangan kulit Anda secara signifikan.

3. Gunakan krim mata

Untuk mengatasi kerutan, lingkaran hitam, dan bengkak, krim mata asal Prancis terbaik dipercaya efektif. Selain itu, teksturnya lembut, dan mudah menyatu ke dalam kulit.

4. Gunakan micellar water untuk mencuci muka

Air di Prancis agak keras terhadap kulit, akhirnya para wanita memilih untuk menggunakan micellar water untuk mencuci muka. Hal ini mampu mengencangkan kulit, menenangkan kulit, serta menghilangkan minyak, kotoran, dan riasan. Dengan begitu pori-pori Anda tetap bersih.