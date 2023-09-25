5 Tempat Wisata yang Pernah Dikunjungi Ivan Gunawan, London hingga Labuan Bajo

IVAN Gunawan termasuk publik figur yang suka traveling. Perancang busana juga pembawa acara ini sering memantaatkan waktu luang di sela kesibukannya untuk liburan. Bukan hanya di dalam tapi juga luar negeri.

Pria yang akrab disapa Igun tersebut sering membagikan momen liburannya ke media sosial. Apa saja destinasi wisata favorit aktor yang pernah jadi finalis cover boy majalah remaja pada 1997 ini?

Berikut 5 destinasi wisata yang pernah dikunjungi Ivan Gunawan seperti dikutip dari Instagram @ivan_gunawan.

1. London, Inggris

London sangat populer sebagai tujuan wisata turis-turis dunia. Ivan Gunawan pernah liburan ke Ibu Kota Inggris itu.

Ivan Gunawan di London (Instagram @ivan_gunawan)

London adalah salah satu kota besar dan termaju di dunia, baik dalam bidang seni, bisnis, wisata, teknologi, dan lainnya.

Igun membagikan momen liburannya ke London. Dalam Instagramnya terlihat potret Ivan yang super kece yang mengenakan setelan sweater, jeans dan sepatu boots hitamnya, sehingga memberikan bentuk badan yang jenjang dengan pemandangan kota yang dipenuhi dengan bangunan yang tinggi.

2. The Seminyak Beach Resort, Bali

Bali jadi destinasi liburan favorit banyak orang termasuk Ivan Gunawan. Beberapa waktu lalu dia berkunjung ke Pantai Seminyak dan menginap di The Seminyak Beach Resort salah satu penginapan terbaik di Bali yang menyajikan keindahan pantai dan laut biru.

“Hotel bersejarah buat aku… hotel penuh kenangan… recommended bgt untuk kalian yang mau healing ke Bali,” tulis Ivan Gunawan dalam postingan di Instagramnya.

Tak hanya itu, Igun juga terlihat dengan potret duduk di saung berwarna coklat yang dikelilingi dengan taman hijau yang sejuk.

3. Phuket Old Town, Thailand

Destinasi wisata ini juga pernah dikunjungi Igun, karena memiliki pemandangan bangunan tua yang ikonik. Selain itu di sini para pengunjung juga dapat menelusuri setiap sudut area ini seperti berburu kuliner hingga mengunjungi museum yang berlokasi di Phuket.

Ivan Gunawan di Phuket Old Town, Thailand (IG @ivan_gunawan)

Public figure yang satu ini juga sempat mengabadikan foto di instagram pribadinya, dengan balutan aksesoris kacamata hitam yang menambah kesan elegan, serta caption yang bertuliskan “Jadi tourist konsepnya walking around old town phuket… Sometimes this kind of places is all you need. Break for a while of what you doing everyday.”