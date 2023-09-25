Hobi Traveling Naik Pesawat, Yuk Simak Deretan Barang Terlarang Dibawa ke Kabin

TRAVELING dengan pesawat terbang ialah salah satu cara yang paling efisien dan cepat untuk menjelajahi dunia.

Namun, penting untuk diingat bahwa ada peraturan ketat yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh Anda bawa di dalam bagasi. Peraturan ini tentunya untuk menjamin keselamatan para penumpang pesawat.

Nah, berikut MNC Portal rangkumkan sejumlah barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam kabin pesawat;

1. Powerbank

Kerap menjadi pemberitaan karena benda satu ini, powerbank termasuk barang yang tidak boleh dibawa di bagasi pesawat lho! Powerbank dengan kapasitas 20.000 mAh, 100 Watt, atau 5V saja yang diizinkan namun itupun harus berada di bagasi kabin, aturan lainnya adalah tidak boleh melakukan pengisian daya dari powerbank selama terbang.

2. Senjata tajam, api maupun replika

Penumpang pesawat tidak diperbolehkan membawa benda-benda mulai dari silet, pisau, gunting, alat penghancur es, pistol, panah, ketapel, bahkan mainan atau replika senjata sekalipun.

3. Cairan lebih dari 100ml

Aturan ketat mengenai cairan masih berlaku. Cairan seperti parfum, sampo, dan cairan lainnya harus di dalam wadah yang memiliki kapasitas kurang dari 100 ml dan ditempatkan dalam kantong transparan yang bisa ditutup ulang.