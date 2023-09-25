6 Minuman Ampuh Turunkan Kadar Gula Darah, Salah Satunya Teh Hijau

GULA darah yang tinggi tak baik bagi kesehatan tubuh. Jika kadar gula tinggi tak dikendalikan bisa berakibat fatal. Salah Satunya kena diabetes.

Oleh karena itu gula darah tinggi tak boleh dibiarkan saja. Kadar gula darah tinggi harus segera diturunkan.

Nah, berikut ini sejumlah minuman yang paling cepat untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell, apa saja?

1. Teh Hitam

Senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

2. Teh Hijau

Selain teh chamomile, teh hijau juga dapat digunakan untuk menurunkan gula darah. Hal ini karena teh hijau kaya akan polifenol yang menurunkan peradangan dan hormon stres. Namun sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk menambah pemanis saat meminumnya.

3. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.

4. Susu

Protein dalam susu sapi dapat membantu menurunkan respons glukosa darah setelah makan pada orang yang menderita diabetes. Kandungan protein bisa memperlambat pencernaan dan meningkatkan respons insulin, sehingga memiliki efek positif pada kadar gula darah.