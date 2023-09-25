Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berjalan Tanpa Alas Kaki Bikin Lebih Sehat? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |01:00 WIB
Berjalan Tanpa Alas Kaki Bikin Lebih Sehat? Ini Faktanya
Berjalan tanpa alas kaki bikin lebih sehat? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERJALAN kaki secara rutin dipercaya dapat menyehatkan tubuh. Namun seiring dengan berjalannya waktu aktivitas jalan kaki sering dibarengi dengan kebiasaan tanpa mengenakan alas kaki, alias nyeker.

Banyak orang percaya berjalan tanpa menggunakan alas kaki bisa memberikan lebih banyak manfaat. Lantas apakah hal tersebut mitos atau fakta?

Menurut Dokter Spesialis Olahraga, dr Sophia Hage, SpKO, mengatakan hal itu hanya mitos masyarakat. Karena sebetulnya jalan kaki menggunakan atau tanpa alas memiliki manfaat yang sama.

Jalan Kaki

“Sebenarnya sama aja sih, yang dilarang adalah kalau kita jalan kaki dengan sepatu yang seharusnya dipake untuk lari, itu jangan. Tapi kalau diluar dari itu sih sebenarnya sama aja,” kata dr Sophia saat ditemui belum lama ini, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Mengapa demikian? Karena saat berjalan, seseorang cenderung membutuhkan sepatu yang nyaman, artinya sepatu yang digunakan juga tidak memiliki sol terlalu tebal.

Berbeda dengan lari, saat berlari tubuh akan mendapat dorongan ke depan, sehingga sepatu yang digunakan pun disarankan untuk yang dapat menunjang kita bererak maju ke depan.

“Jadi biasanya kalau sepatu lari itu agak mendorong kita ke depan. Karena sepatu lari cenderung mencondongkan kita kedepan, nah itu gak boleh kalau dipake jalan, karena nanti jadi gak stabil jalannya. Jadi jalan pakai sepatu yang memang biasanya sepatu training, jangan running shoes, itu lebih aman,” tutur dr Sophia.

Halaman:
1 2
      
