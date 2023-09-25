5 Tips Menjaga Kesehatan Mental, Salah Satunya Rutin Olahraga

KESEHATAN mental sangat penting bagi diri sendiri. Sebab kesehatan mental bisa memengaruhi kesejahteraan fisik.

Oleh karena itu menjaga kesehatan mental sangat penting. Nah, berikut ini adalah sejumlah cara untuk bisa membantu kamu menjaga kesehatan mental yang harus dilakukan.

1. Rutin Berolahraga dan Relaksasi

Olahraga teratur dan latihan relaksasi bisa berdampak besar bagi kesehatan mental. Karena olahraga bisa meredakan stres, meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat tidur lebih nyenyak. Bagi kamu yang tidak terbiasa berolahraga, cobalah dengan aktivitas yang ringan, seperti jogging di pagi hari, renang atau yoga.

Lakukan olahraga setidaknya 30 menit setiap hari, guna mendapat manfaat yang maksimal. Selain itu, imbangi juga dengan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

Ketika banyak pekerjaan yang menyita pikiran kamu, lakukanlah relaksasi dengan mengatur pernapasan untuk mengusir stres. Pejamkan mata dan tarik nafas dalam-dalam dengan perlahan dan buang pelan-pelan, kemudian ulangi beberapa kali hingga kamu merasa lebih tenang.

2. Curhat

Saat kamu sedang mendapat masalah dan mengalami stres, terkadang kamu membutuhkan orang lain sebagai tempat cerita. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan keluh kesah pada orang terdekat yang kamu percayai. Karena, hal itu akan membuat kamu lebih lega.

Bercerita pada orang lain soal masalah yang kamu alami, pun bisa membuatmu berpikir positif, serta mendapatkan saran dan kamu akan lebih mengenal diri sendiri.

Apabila sesuatu yang kamu hadapi terasa kian berat dan kamu merasa tidak mampu mengatasinya, segera meminta bantuan keluarga, sahabat, teman, atau profesional kesehatan mental.

BACA JUGA:

3. Bersikap Baik Pada Diri Sendiri

Pada tahun baru, kamu harus mencoba lebih memahami dan bersikap baik kepada diri sendiri. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri, atau memaksakan target hingga kamu lupa menikmati hidup. Karena, hal itu bisa memicu stres.

Bila kamu pernah berbuat salah bukan sebuah masalah, karena itu bisa menjadi proses pembelajaran hidup dan perbaikan diri untuk kedepannya. Atur skala prioritas yang sejalan dengan tujuan hidup yang ingin kamu capai.

Selain itu, sering-seringlah memberi afirmasi positif pada diri sendiri, untuk menambah semangatmu menjalani hari. Namun di sela-sela kesibukanmu, sebaiknya tetap meluangkan waktu untuk mengistirahatkan pikiran atau merawat diri. Jangan lupa juga pada pencapaian yang sudah kamu raih dan orang-orang di sekeliling yang menyayangimu.