6 Manfaat Menakjubkan dari Kacang Hijau, Salah Satunya Menurunkan Hipertensi

KACANG hijau merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki keseimbangan nutrisi yang baik dengan banyak vitamin dan mineral.

Mengolah kacang hijau sangatlah mudah, dan dapat ditambahkan dalam berbagai hidangan, bagi penyuka kacang hijau berikut adalah 6 Manfaat menakjubkan dari kacang hijau, dikutip dari Healthline dan Medical News Today.

1. Tingkat Antioksidan Tinggi

Kacang hijau mengandung banyak antioksidan sehat, termasuk asam fenolik, flavonoid, asam caffeic, asam sinamat dan banyak lagi.

Antioksidan membantu menetralkan molekul yang berpotensi berbahaya yang dikenal sebagai radikal bebas. Dalam jumlah tinggi, radikal bebas dapat berinteraksi dengan komponen seluler dan menimbulkan kerusakan. Kerusakan ini terkait dengan peradangan kronis, penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya.

Penelitian tabung reaksi menemukan bahwa antioksidan dari kacang hijau dapat menetralisir kerusakan akibat radikal bebas yang terkait dengan pertumbuhan kanker di sel paru-paru dan perut.

2. Kenyang Lebih Lama

Kacang hijau bagus untuk menurunkan berat badan dengan menekan rasa lapar dan meningkatkan hormon kekenyangan. Kacang hijau kaya akan serat dan protein yang dapat membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa serat dan protein dapat menekan hormon rasa lapar, seperti ghrelin.

3. Melawan Bakteri

Kacang hijau termasuk beberapa obat yang dapat melawan bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan sakit maag.