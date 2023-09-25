Jangan Sia-siakan Air Bersih, Penting Bagi Kesehatan Tubuh

KRISIS air masih menghantui beberapa wilayah, seperti daerah timur. Namun, hal ini tak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga terkadang masyarakat kadang menyia-nyiakan air bersih. Padahal terpenuhinya kebutuhan air bersih bagian dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS.

Salah satu bentuk PHBS adalah dengan menggunakan air bersih sehari-hari. Karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi dan lainnya harus dalam keadaan bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk.

Dengan menggunakan air bersih kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan. Untuk itu wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya.

Country Director Water Mission Indonesia, Surya Sentosa Surbakti menjelaskan, banyak orang yang memiliki perilaku yang tidak baik terhadap air bersih yang merupakan anugerah dari Tuhan Sang Maha Pemberi. Padahal, air bersih jumlahnya terbatas dan butuh waktu dan sebuah proses yang rumit untuk membuat air yang tidak layak minum untuk bisa diminum oleh manusia.

Menurutnya, ketika air melimpah, maka kebiasaan buruk masyarakat yang tidak mau berhemat air muncul. Lalu, ketika air besih sulit didapat, orang pun mulai sadar akan kebiasaan buruknya. Namun, kebiasaan lama pun kumat lagi ketika air bersih mudah didapat kembali. Karena itu, menurutnya, kegiatan edukasi terkait ini pun dirasa penting. Salah satunya melalui acara GF Walk for Water 2023 yang baru-baru ini digelar di CFD Sarinah, Jakarta. Acara ini adalah kegiatan tahunan antara Georg Fischer dengan Water Mission Indonesia untuk mendanai proyek air bersih dan sanitasi bermartabat di negara berkembang dan daerah yang terkena dampak bencana alam.

“Ini satu hal yang positif ya, karena kalau acara world for water ini kan kita juga melakukannya. Karena tujuannya menunjukkan gimana sih masih banyak teman-teman lain yang tidak semudah kita untuk mengakses air,” ujar Surya.

Surya melanjutkan, pendidikan akan manfaat dan asal usul air juga masih banyak tidak diajarkan di lingkungan keluarga. Padahal, ia menilai, para orangtua harus mulai mengingatkan anak-anaknya akan arti penting air. Hal ini penting mengingat air itu adalah sumber kehidupan dan merupakan rahmat Tuhan yang tidak bisa diproduksi oleh manusia dengan teknologi apapun.

“Mungkin di Jakarta yang sebagian aksesnya sudah mudah kadang-kadang anak-anak nggak tau, sementara masih ada yang susah. Jadi kita coba menginspirasi dan mengedukasi juga, apalagi kita ingin mereka berkontribusi. Besok-besok biar ibu-ibu bisa mengedukasi anaknya, itu loh di tempat lain masih ada yang susah air bersih,” tuturnya.