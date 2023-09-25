Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini Miliki Kebiasaan Unik Makan Semen, Apa Dampaknya bagi Kesehatan?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |02:00 WIB
Seorang pria miliki kebiasaan memakan semen. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG pria asal Sulawesi Selatan bernama Haris Daeng Ngalle mempunyai hobi tidak biasa. Pria yang sehari-harinya menjadi kuli panggul ini mengaku terbiasa memakan semen sebanyak empat gelas dalam sehari.

Pada 2021 Haris mengatakan untuk pertama kalinya dia meminum air semen. Bahkan hingga saat ini dia mengaku tubuhnya tetap baik-baik saja tanpa menunjukkan gejala yang aneh.

Menurut Epidemiolog, dr Dicky Budiman kebiasaan makan makanan tidak layak konsumsi itu disebut dengan Pica.

“Kejadian Pica ini jarang, tapi ditandai dengan konsumsi terus menerus pada makanan yang tidak bergizi atau memang yang bukan sumber makanan dalam durasi yang setidaknya satu bulan itu dapat dikategorikan Pica,” kata dr Dicky kepada MNC Portal, Selasa (26/9/2023).

Pria ini hobi makan semen

Tidak hanya itu, dr Dicky juga menjelaskan kalau kejadian ini tidak hanya menganggu masalah kesehatan, tetapi juga akan menimbulkan dampak serius pada kesehatan fisik maupun mental.

Kandungan yang tidak ada untuk memenuhi kesehatan tubuh akan berdampak serius untuk penderitanya, sehingga tidak hanya gangguan pencernaan, gangguan kesehatan lainnya pun dapat kemungkinan timbul.

“Ketika dia sudah merasa ada keluhan dengan nyeri dan sebagainya, itu sudah terlambat. Karena semen mengandung zat kimia yang dapat sangat toxic, beracun untuk tubuh,” ucap dr Dicky.

