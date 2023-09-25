Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning! Dokter Sebut Polusi Udara Bisa Sebabkan Kanker

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |07:49 WIB
Warning! Dokter Sebut Polusi Udara Bisa Sebabkan Kanker
Polusi udara berbahaya. (Foto: Ist)
A
A
A

DOKTER Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hemato-Onkologi Medik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Prof. Dr. dr. Aru Wicaksono Sudoyo, SpPD, K-HOM, FINASIM, FACP mengatakan, polusi udara dapat menyebabkan kanker.

“90 persen penyebab kanker itu lingkungan, selain rokok, polusi udara,” ujar Dokter Aru ditemui di Jakarta.

 polusi udara

Pada kesempatan itu, Dokter Aru membahas kualitas udara di Jakarta juga kota-kota sekitarnya yang semakin lama semakin buruk akibat polusi dari emisi kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang mengelilingi kota.

Dikutip dari Antara, meski risiko polusi udara terhadap kanker hanya sebanyak dua persen, pencemaran udara ini, menurutnya, tetap dapat menimbulkan kanker dalam tubuh manusia.

“Polusi udara hanya dua persen memang, tapi dua persen dari jumlah (populasi) besar, ya besar juga angkanya,” kata dia.

 BACA JUGA:

Selain asap rokok, Dokter Aru menyebut, asap kendaraan juga termasuk karsinogenik, yakni zat yang berpotensi menyebabkan kanker. Asap kendaraan diketahui mengandung zat karsinogenik bernama polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) yang dapat merusak sel tubuh dan menyebabkan kanker.

Ia menjelaskan, zat karsinogenik umumnya membutuhkan waktu antara lima hingga sepuluh tahun untuk menimbulkan kanker pada tubuh manusia.

 BACA JUGA:

“Kita lihat polusi udara yang kita dapat di Jakarta itu kan bukan dari kebakaran hutan. Dari mana? Itu adalah bahan kimia, lalu dimasukkan ke dalam tubuh,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170029//ahy-ISmD_large.jpg
Menko AHY: Integrasi Transportasi Publik Sangat Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/483/3166899//lengkuas-9XCi_large.jpg
Sejuta Manfaat Lengkuas, Rempah Ajaib untuk Turunkan Kolesterol hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164400//mobil_listrik-0BEg_large.jpg
Studi Ungkap SPKLU Bisa Ganggu Saluran Pernapasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/481/3163859//kanker_payudara-1rpA_large.jpg
Ciri-Ciri Benjolan Kanker Payudara yang Harus Dikenali Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163183//mpok_alpa-MujZ_large.JPG
Ayu Ting Ting Kenang Kebaikan Almarhumah Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163179//ruben_bagikan_momen_terakhir_bersama_mpok_alpa-SYkB_large.JPG
Ruben Onsu Bagikan Momen Terakhir Mpok Alpa, Netizen: Ternyata Selama Ini Sakit tapi Gak Berisik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement