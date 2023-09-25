Tak Perlu ke Mesir, Ini 5 Situs Kuno yang Mirip Piramida di Indonesia!

PIRAMIDA salah satu destinasi peradaban kuno yang penuh misteri. Piramida memiliki makna sejarah, keagamaan, dan arsitektur yang menakjubkan.

Banyak wisatawan datang ke Mesir untuk melihat keajaiban piramida. Ternyata tak hanya Mesir, Indonesia juga terdapat bangunan kuno yang berstruktur seperti piramida. Bahkan salah satu bangunan dianggap lebih tua dari piramida Mesir.

"Penyuka piramida mana suaranya? Jangan sampai kamu melewatkan kunjungan ke situs-situs yang enggak kalah misterius ini. Kamu juga enggak harus pergi jauh ke luar negeri karena semuanya ada #DiIndonesiaAja#", bunyi caption di unggahan akun Instagram @kemenparekraf.ri.

Lantas apa saja 5 situs tua berstruktur seperti piramida di Indonesia? Berikut ulasannya seperti dikutip dari akun Instagram @kemenparekraf.ri.

1. Gunung Padang

Gunung Padang adalah situs arkeologi yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Gunung ini memiliki struktur yang terdiri dari tumpukan batu-batu dengan formasi yang mirip piramida.

Situs ini terkenal karena menjadi menjadi pusat perdebatan dan penelitian, karena ada klaim bahwa struktur batu di Gunung Padang adalah bukti adanya piramida kuno di Indonesia.

Situs Gunung Padang (Okezone.com)

Menurut salah satu penelitian oleh Laboratorium Beta Analytic, Miami, Florida, lapisan dengan kedalaman 5-12 meter dari situs ini berusia 14.500-25.000 SM alias lebih tua dari Piramida Mesir.

2. Lebak Cibedug

Lebak Cibedug merupakan situs megalitikum dengan bangunan berdenah segi empat yang terdiri dari beberapa tingkatan ruang atau halaman.

Bangunan berstruktur punden dengan 6 teras dan pola bangunan dibuat semakin tinggi ke belakang.

Lebak Cibedug (BPCB Banten)

Situs ini memiliki luas sekitar 40 kilometer persegi, dan disekitarnya terdapat bangunan peninggalan zaman Megalitikum, seperti berundak, menhir, dan meja batu seperti dolmen.

Lebak Cibedug dibangun pada tahun 2500- 1500 SM. Situs ini dulunya digunakan sebagai tempat peribadatan untuk menghormati roh-roh nenek moyang yang dipercayai memiliki pengaruh terhadap fenomena alam.