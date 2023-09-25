Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Perlu ke Mesir, Ini 5 Situs Kuno yang Mirip Piramida di Indonesia!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |10:24 WIB
Tak Perlu ke Mesir, Ini 5 Situs Kuno yang Mirip Piramida di Indonesia!
Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. (Foto: Lonely Planet)
A
A
A

PIRAMIDA salah satu destinasi peradaban kuno yang penuh misteri. Piramida memiliki makna sejarah, keagamaan, dan arsitektur yang menakjubkan.

Banyak wisatawan datang ke Mesir untuk melihat keajaiban piramida. Ternyata tak hanya Mesir, Indonesia juga terdapat bangunan kuno yang berstruktur seperti piramida. Bahkan salah satu bangunan dianggap lebih tua dari piramida Mesir.

“Penyuka piramida mana suaranya? Jangan sampai kamu melewatkan kunjungan ke situs-situs yang enggak kalah misterius ini. Kamu juga enggak harus pergi jauh ke luar negeri karena semuanya ada #DiIndonesiaAja#”, bunyi caption di unggahan akun Instagram @kemenparekraf.ri.

 BACA JUGA:

Lantas apa saja 5 situs tua berstruktur seperti piramida di Indonesia? Berikut ulasannya seperti dikutip dari akun Instagram @kemenparekraf.ri.

1. Gunung Padang

Gunung Padang adalah situs arkeologi yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Gunung ini memiliki struktur yang terdiri dari tumpukan batu-batu dengan formasi yang mirip piramida.

Situs ini terkenal karena menjadi menjadi pusat perdebatan dan penelitian, karena ada klaim bahwa struktur batu di Gunung Padang adalah bukti adanya piramida kuno di Indonesia.

 Ilustrasi

Situs Gunung Padang (Okezone.com)

Menurut salah satu penelitian oleh Laboratorium Beta Analytic, Miami, Florida, lapisan dengan kedalaman 5-12 meter dari situs ini berusia 14.500-25.000 SM alias lebih tua dari Piramida Mesir.

 BACA JUGA:

2. Lebak Cibedug

Lebak Cibedug merupakan situs megalitikum dengan bangunan berdenah segi empat yang terdiri dari beberapa tingkatan ruang atau halaman.

Bangunan berstruktur punden dengan 6 teras dan pola bangunan dibuat semakin tinggi ke belakang.

Ilustrasi

Lebak Cibedug (BPCB Banten)

Situs ini memiliki luas sekitar 40 kilometer persegi, dan disekitarnya terdapat bangunan peninggalan zaman Megalitikum, seperti berundak, menhir, dan meja batu seperti dolmen.

Lebak Cibedug dibangun pada tahun 2500- 1500 SM. Situs ini dulunya digunakan sebagai tempat peribadatan untuk menghormati roh-roh nenek moyang yang dipercayai memiliki pengaruh terhadap fenomena alam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement