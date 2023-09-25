Rehabilitasi Gunung Bromo Pasca-Kebakaran Meliputi 4 Aspek, Apa Saja?

PEMERINTAH merehabilitasi kembali Gunung Bromo di Jawa Timur paca-kebakaran yang dipicu oleh percikan api flare saat sesi foto prewedding. Rehabilitasinya meliputi empat aspek.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan empat poin rehabilitas New Bromo yakni rehabilitasi fisik, rehabilitasi ekonomi, rehabilitas sosial, dan rehabilitasi manajemen.

“Saat ini sudah memasuki rehabilitasi fisik seperti penanaman pohon, pembibitan pohon, serta peningkatan sarana prasarana dengan mendatangkan dua mobil dari jakarta,” kata Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Nia Niscaya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Selain itu rehabilitasi ini juga berkaitan dengan manajemen pemadam kebakaran, serta rehabilitasi sosial yang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengunjung.

Bromo juga diberi sekolah lapang dan interaksi Tengger Semeru karena gunung Bromo masuk dalam 10 wisata prioritas Indonesia.