Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Candi Buddha Berusia 1.200 Tahun Ditemukan di Malayia, Sezaman dengan Sriwijaya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |04:00 WIB
Candi Buddha Berusia 1.200 Tahun Ditemukan di Malayia, Sezaman dengan Sriwijaya
Struktur Candi Buddha diperkirakan berusia 1.200 tahun ditemukan di Bukit Choras, Kedah, Malaysia. (Foto: New Strait Times)
A
A
A

DEPERTEMEN Warisan Nasional dan Pusat Penelitian Arkeologi Global (PPAG) Universitas Sains Malaysia mengumumkan penemuan struktur kuil Buddha terbesar yang diyakini berusia 1.200 tahun di Bukit Choras, Yan, Negeri Kedah.

Dikutip dari New Strait Times, Senin (25/9/2023), tim yang dipimpin oleh kepala peneliti PPAG Dr Nasha Rodziadi Khaw juga telah menemukan dua patung seukuran aslinya yang terpelihara dengan baik terbuat dari plesteran (sejenis plester).

Arsitektur patung itu identik dengan artefak kuno Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Sumatera dan Jawa Barat.

Pekerjaan Penggalian yang dimulai pada 28 Agustus 2023 menemukan sebagian besar artefak masih utuh dan candi masih mempertahankan struktur utuhnya.

 

Para peneliti telah mengungkap seluruh dinding barat, utara, dan selatan candi serta struktur tangga di dasarnya. Selain itu, tim juga menemukan prasasti di Pallawa dan pecahan tembikar.

Situs ini diyakini dibangun antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi, satu zaman dengan sebagian besar situs candi lain di Lembah Bujang dan perkembangan periode Sriwijaya.

Pekerjaan penggalian tahap kedua pada sisa struktur candi nantinya akan dilanjutkan pada Desember nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/406/3030626/kuala_lumpur_malaysia-vCEc_large.JPG
Penipuan Modus AI Marak di Malaysia, Traveler Wajib Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/408/2963294/3-wisata-medis-unggulan-di-malaysia-bisa-piknik-sambil-check-up-kesehatan-S78joz40xU.jpg
3 Wisata Medis Unggulan di Malaysia, Bisa Piknik Sambil Check-up Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936868/mengenal-mdac-formulir-yang-wajib-diisi-turis-asing-saat-masuk-malaysia-iKSPZqqWy4.jpg
Mengenal MDAC, Formulir yang Wajib Diisi Turis Asing saat Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/406/2929725/malaysia-bebaskan-visa-bagi-turis-dari-china-dan-india-BIVorsg8Cw.jpg
Malaysia Bebaskan Visa bagi Turis dari China dan India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/549/2922855/intip-kampung-jawa-di-sarawak-malaysia-suasananya-asri-dan-menenangkan-u640dWjrKt.JPG
Intip Kampung Jawa di Sarawak Malaysia, Suasananya Asri dan Menenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/408/2913173/3-destinasi-wisata-di-malaysia-yang-cocok-buat-pencinta-alam-dan-kuliner-m1IlomeSmF.jpg
3 Destinasi Wisata di Malaysia yang Cocok buat Pencinta Alam dan Kuliner
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement