Candi Buddha Berusia 1.200 Tahun Ditemukan di Malayia, Sezaman dengan Sriwijaya

Struktur Candi Buddha diperkirakan berusia 1.200 tahun ditemukan di Bukit Choras, Kedah, Malaysia. (Foto: New Strait Times)

DEPERTEMEN Warisan Nasional dan Pusat Penelitian Arkeologi Global (PPAG) Universitas Sains Malaysia mengumumkan penemuan struktur kuil Buddha terbesar yang diyakini berusia 1.200 tahun di Bukit Choras, Yan, Negeri Kedah.

Dikutip dari New Strait Times, Senin (25/9/2023), tim yang dipimpin oleh kepala peneliti PPAG Dr Nasha Rodziadi Khaw juga telah menemukan dua patung seukuran aslinya yang terpelihara dengan baik terbuat dari plesteran (sejenis plester).

Arsitektur patung itu identik dengan artefak kuno Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Sumatera dan Jawa Barat.

Pekerjaan Penggalian yang dimulai pada 28 Agustus 2023 menemukan sebagian besar artefak masih utuh dan candi masih mempertahankan struktur utuhnya.

Para peneliti telah mengungkap seluruh dinding barat, utara, dan selatan candi serta struktur tangga di dasarnya. Selain itu, tim juga menemukan prasasti di Pallawa dan pecahan tembikar.

Situs ini diyakini dibangun antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi, satu zaman dengan sebagian besar situs candi lain di Lembah Bujang dan perkembangan periode Sriwijaya.

Pekerjaan penggalian tahap kedua pada sisa struktur candi nantinya akan dilanjutkan pada Desember nanti.