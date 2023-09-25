Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terungkap! Begini Karakter Unik Turis Indonesia Cari Penginapan saat Liburan di Luar Negeri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |02:01 WIB
Terungkap! Begini Karakter Unik Turis Indonesia Cari Penginapan saat Liburan di Luar Negeri
Ilustrasi menginap di hotel. (Foto: Freepik)
MELANCONG ke luar negeri kini tak lagi hanya sekedar mendapatkan pengalaman liburan yang itu-itu saja. Lebih dari itu, kebutuhan para wisatawan saat berlibur kini mulai kompleks. Salah satunya dalam hal memilih penginapan.

Tak hanya sekedar menjadi tempat persinggahan atau istirahat, penginapan dengan konsep yang menarik kini menjadi salah satu yang paling dicari wisatawan. Tidak terkecuali oleh para wisatawan Indonesia.

Menurut Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno, kecenderungan wisatawan ketika memilih hotel saat ini lebih kepada pengalaman yang unik. Di mana, mereka tak lagi sekedar mencari hotel di tengah kota yang dekat dengan pusat rekreasi atau pusat belanja, namun juga menawarkan pengalaman staycation yang menarik dan unik.

 BACA JUGA:

“Orang Indonesia saat ini lebih mencari ke experience sesuatu yang unik. Enggak cuma kayak zaman dulu, gue tinggal ke hotel, yang di tengah kota, dekat dengan shopping center, malem-malem masih bisa ke pasar malem, udah enggak kaya gitu,” ujar Pauline kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (25/9/2023).

“Mereka lebih memikirkan value dari holiday itu sendiri. Bagaimana spent quality time dengan teman-teman, dengan keluarga, dan itu tentunya akan memberikan pengalaman yang unik dan menyenangkan dari liburan itu sendiri,” lanjutnya.

 

Karena itu, Pauline lantas meminta para pelaku agent travel agar bisa sekreatif mungkin menawarkan penginapan hinggab konsep liburan yang menarik agar bisa menggaet para wisatawan. Pasalnya, ia menilai, jika tidak berinovasi terkait hal ini, mereka justru terancam akan kalah saing dengan online travel agent (OTA).

“Astindo ini mengedukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman travel agent, cobalah berpikir kreatif buat sesuatu yang beda. Kalau nggak, teman-teman travel agent ini sudah akan mati ketelen sama OTA. Jangan Cuma jualan tiket aja,” imbaunya.

 BACA JUGA:

“Makanya kita berusaha untuk mengajak kolaborasi, kerjasama, dengan stakeholder yang bisan menawarkan harga bagus dan tentunya membutuhkan partner-partner di Indonesia,” imbuhnya.

Pauline lantas mencontohkan salah satu konsep menarik dari sebuah hotel atau resort di Macau di bawah naungan SJM Resort Macau. Hotel tersebut adalah Palazzo Versace Macau. Hotel tersebut memiliki konsep dan desain yang unik.

