HOME WOMEN TRAVEL

Banyak yang Mirip Tionghoa, Begini Asal-muasal Nenek Moyang Suku Dayak

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |00:03 WIB
Banyak yang Mirip Tionghoa, Begini Asal-muasal Nenek Moyang Suku Dayak
Perempuan suku Dayak. (Instagram @merlinlinlin08)
A
A
A

ORANG suku Dayak memang banyak yang punya kemiripan perawakan fisik dengan warga Tionghoa. Ternyata ada hubungan sejarah dan keturunan yang kuat antara Dayak dan China.

Etnis Dayak merupakan penduduk asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Mereka punya 6 sampai 7 suku utama yang terbagi menjadi 450 sub suku. Setiap suku memiliki bahasa dan akses yang berbeda.

Lantas mengapa banyak orang suku Dayak mirip Tionghoa?

 BACA JUGA:

Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, suku Dayak merupakan keturunan dari imigrasi asal Provinsi Yunnan di China Selatan. Mereka tinggal di Sungai Yangtse Kiang, Sungai Mekong dan Sungai Menan.

Kelompok ini kemudian menyeberang ke Semenanjung Malaya (Malaysia) lalu lanjut ke bagian utara Pulau Kalimantan.

 Ilustrasi

Warga Dayak

Seorang tokoh Kayan menjelaskan bahwa suku Dayak merupakan ras Indo-China atau mongoloid. Mereka bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi.

Mereka memiliki rute migrasi yang berbeda-beda. Misalnya nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mereka melakukan perjalanan melalui rute Indo China (Vietnam), Semendanjung Malaya, Sumatera, dan menyebrangi Selat Karimata.

 BACA JUGA:

Kemudian nenek moyang dari Kalimantan Barat, Utara, dan Timur menempuh perjalanan dengan menyebrangi Laut China Selatan. Mereka menuju Hainan, Taiwan, dan Filipina.

Mereka kemudian menetap dan membuat perkampungan di tepian sungai Kalimantan. Selama bertahun-tahun nenek moyang suku Dayak bernanak pinak dan membanung kebudayaan di tanah Borneo.

Halaman:
1 2
      
