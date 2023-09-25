Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal 3 Tradisi Grebeg, Persembahan Keraton Yogyakarta kepada Rakyatnya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |06:00 WIB
Mengenal 3 Tradisi Grebeg, Persembahan Keraton Yogyakarta kepada Rakyatnya
Tradisi Grebeg Syawal di Keraton Yogyakarta. (Foto: menpan.go.id)
A
A
A

TRADISI Grebeg Maulud akan digelar oleh Keraton Yogyakarta pada Kamis 28 September 2023. Grebeg merupakan tradisi yang diadakan tiga kali dalam setahun berdasarkan penanggalan kalender Islam. Apa saja jenisnya?

Upacara grebeg berasal dari kata grebe, gerbeg. Grebeg dalam bahasa Jawa bermakna suara angin. Kata dalam bahasa Jawa Anggrebeg, mengandung makna menggiring raja, pembesar atau pengantin.

Jadi grebeg adalah perayaan rutin yang diadakan masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting.

Dalam hal ini Grebeg merupakan prosesi adat sebagai simbol sedekah dari Kraton Yogyakarta kepada masyarakat berupa gunungan.

Grebeg Kraton Kasultanan Yogyakarta pertama kali diadakan oleh Sultan Hamengkubuwono I dan masih dilestarikan sampai sekarang.

Ilustrasi

Keraton Yogyakarta

Pada upacara pertama, Sultan mengeluarkan hajat dalam berupa gunungan lanag, gunungan wadon, gunungan gepak, gunungan pawuhan, gunungan dharat, gunungan kutug atau Bromo (pada tahun dal atau tahun kelima dalam sistem kalender Jawa).

Gunungan sendiri merupakan berbagai makanan hasil bumi yang disusun menyerupai sebuah gunung.

Acara ini merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat maupun wisatawan, dimana mereka akan berebut mendapatkan gunungan dan membawanya pulang.

Kraton Yogyakarta menggelar tiga kali tradisi grebeg dalam satu tahun berdasarkan penanggalan Hijriah :

Ilustrasi

 Grebeg Syawal oleh Keraton Yogyakarta

1. Grebeg Syawal

Grebeg posos atau grebeg syawal atau bakdo biasanya diadakan pada 1 Syawal untuk menghormati Hari Raya Idul Fitri, bulan suci Ramadhan dan lailatul qadar atau malam kemuliaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035384/titik_nol_kilometer_yogyakarta-ycwO_large.JPG
Kenapa Disebut Titik Nol Kilometer Yogyakarta? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/408/3033768/pantai_siung-D2ak_large.JPG
10 Tempat Tenang di Yogyakarta, Paling Cocok buat Kaum Introvert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/408/3008622/10-hotel-dekat-malioboro-bisa-jalan-kaki-lho-P3zESWcvgP.JPG
10 Hotel Dekat Malioboro, Bisa Jalan Kaki Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/408/2996524/cara-menuju-pantai-kukup-surga-bahari-berjuluk-tanah-lotnya-jogja-qclTWp1ZKd.JPG
Cara Menuju Pantai Kukup, Surga Bahari Berjuluk Tanah Lotnya Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/408/2990492/5-destinasi-wisata-populer-di-gunungkidul-cocok-buat-liburan-lebaran-2024-c2HpeFz4XW.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Gunungkidul, Cocok buat Liburan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/408/2985087/6-tempat-ngabuburit-asyik-di-yogyakarta-bisa-berburu-takjil-sambil-berwisata-TXrzejfhgZ.JPG
6 Tempat Ngabuburit Asyik di Yogyakarta, Bisa Berburu Takjil Sambil Berwisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement