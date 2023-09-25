Ternyata Ini Alasan Lampu Kabin Harus Dimatikan saat Pesawat Lepas Landas

BAGI Anda yang sering wara-wiri naik pesawat terbang tentu sudah tidak asing dengan beberapa aturan selama penerbangan. Salah satunya yakni mematikan lampu saat pesawat akan lepas landas.

Ternyata, ini bukan hanya aturan semata. Hampir seluruh maskapai menerapkan aturan ini karena memiliki alasan khusus. Apa ya kira-kira?

Nah, salah seorang pramugari turut mengungkapkan alasan di balik aturan ini melalui sebuah thread di akun X-nya.

Pramugari bernama Destyana itu tampak turut membalas salah satu cuitan dari akun @indoflyer yang sempat menjabarkan tentang aturan memadamkan lampu saat pesawat akan mendarat itu.

Dalam cuitannya disebutkan bahwa aturan tersebut dilakukan mengingat lepas landas adalah salah satu fase kritis dalam penerbangan.

Lampu kabin dipadamkan agar sel batang dan kerucut di mata penumpang sempat menyesuaikan yang biasanya akan memakan waktu 20 detik sampai benar-benar gelap.

Menurut pramugari tersebut, kondisi itu dibutuhkan agar mata penumpang terbiasa melihat dalam suasana gelap, khususnya penerbangan malam.

Selain itu, aturan tersebut dilakukan agar penumpang bisa menyesuaikan penglihatan mereka dalam kondisi gelap ketika ada situasi darurat saat lepas landas.

“Keadaan kabin yang gelap pada saat lepas landas dan mendarat juga akan membantu mata kita untuk 'terbiasa' melihat dalam gelap, khususnya saat penerbangan malam,” ujar sang pramugari, melalui akun Instagramnya, @syadestyanaz.

“Karena lepas landas dan mendarat adalah fase yg sangat kritis, keadaan darurat bisa saja terjadi,” lanjutnya.