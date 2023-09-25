Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakwan Jagung Sambal Dabu-Dabu, Cocok Jadi Camilan atau Teman Makan Nasi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:00 WIB
Resep Bakwan Jagung Sambal Dabu-Dabu, Cocok Jadi Camilan atau Teman Makan Nasi
Resep bakwan jagung sambal dabu-dabu (Foto: Instagram @michelealex)
A
A
A

BAKWAN menjadi salah satu makanan yang cocok dijadikan camilan ataupun teman makan nasi. Gorengan ini banyak di jual di pinggir jalan. Tentunya citarasa bakwan yang lezat dan gurih benar-benar sangat nikmat.

Namun, pernahkah Anda mencicipi bakwan dengan sambal dabu-dabu? Perpaduan keduanya bikin kamu enggak bakal berhenti untuk menyantapnya.

Sebagaimana diketahui, dabu-dabu merupakan sambal khas Manado, Sulawesi Utara. Sambal ini terdiri dari irisan cabai, tomat, bawang merah, serai, dan daun jeruk. Perpaduan berbagai bahan tersebut memberikan sensasi pedas dan asam dalam mulut kita. Jika dipadukan dengan bakwan hangat, tentu rasanya jadi semakin lezat.

Hidangan bakwan sambal dabu-dabu ini bisa Anda hidangkan saat ada kerabat dan sanak saudara yang datang bertamu ke rumah. Jika Anda tertarik untuk membuatnya, berikut resep bakwan jagung sambal dabu-dabu dari yang dikutip dari Instagram @michelealex, Senin (25/9/2023)

Resep Bakwan Jagung Sambal Dabu-Dabu

Resep Bakwan Jagung

Bahan bakwan:

2 buah jagung, pisahkan dengan bonggolnya

1/2 daun bawang, iris tipis

7 daun jeruk, buang tulang dan iris tipis

7 sdm tepung sorgum

3 sdm tepung beras

1 telur

air secukupnya

Bumbu halus:

7 bawang merah

4 bawang putih

2/3 sdt garam

1/2 sdt kaldu bubuk

1/3 sdt gula

1/3 sdt lada putih

air secukupnya

