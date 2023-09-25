Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Vidi Aldiano Alami Kanker Ginjal, Ini Deretan Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderitanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:30 WIB
Vidi Aldiano Alami Kanker Ginjal, Ini Deretan Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderitanya
Makanan yang aman dikonsumsi penderita kanker ginjal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ARTIS tampan Vidi Aldiano curhat melalui media sosialnya tentang terapi kanker ginjal yang dia lakukan. Vidi yang ditemani sang ibunda mengatakan bahwa kanker tersebut sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskannya menjalani terapi selama tiga minggu.

Namun hal itu dia jalani dengan ikhlas. Vidi menilai selama masih diberikan kekuatan, maka dia harus kuat dan semangat menjalani semua itu agar bisa terus berkarya.

“Gue harus terus bisa living my life, dan bonusnya semoga terus bisa berkarya untuk bisa kasih senyuman ke kalian semua,” tulis Vidi dikutip dalam Instagram miliknya @vidialdiano, Selasa (26/9/2023).

Berkaca dari kasus yang dialami Vidi Aldiano, lantas makanan seperti apa sih yang baik dikonsumsi untuk penderita ginjal?

Makanan yang baik dikonsumsi penderita kanker ginjal

Dilansir dari laman Healthline, pada beberapa penderita mungkin akan melakukan perawatan khusus. Biasanya makanan yang diberikan pun rendah natrium, fosfor, dan kalium. Pembatasan diet makanan tergantung dari tingkat kerusakan ginjal itu sendiri.

Bahkan mungkin makanan ini juga tidak sepenuhnya dapat membuat penderita sembuh, akan tetapi dengan makan makanan tersebut setidaknya penderita akan lebih sehat.

Meskipun pantangan makanan akan berbeda, penderita ginjal juga biasanya perlu membatasi nutrisi berikut, karena ginjal mungkin akan mengalami kesulitan mengeluarkan atau memprosesnya. Maka dari itu penyakit ginjal biasanya juga berkaitan dengan jantung. Berdasarkan pengalaman itu, berikut deretan makanan yang dapat menyehatkan ginjal.

1. Kembang kol

Memiliki kandungan banyak nutrisi, kembang kol mempunyai kandungan vitamin K, folat, dan serat yang baik untuk antioksidan dan senyama anti inflamasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/01/481/2464517/mengenal-rcc-kanker-ginjal-akibat-rokok-hingga-obesitas-AeQc9zZSqD.jpg
Mengenal RCC, Kanker Ginjal Akibat Rokok hingga Obesitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/01/612/2464451/faktor-genetika-hanya-berpengaruh-10-pada-kanker-ginjal-90-nya-dari-mana-fN9TJks3cN.jpg
Faktor Genetika Hanya Berpengaruh 10% Pada Kanker Ginjal, 90%-nya dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/14/481/2141860/vidi-aldiano-terserang-kanker-ginjal-kenali-gejala-dan-cara-deteksinya-qpP1L85lth.jpg
Vidi Aldiano Terserang Kanker Ginjal, Kenali Gejala dan Cara Deteksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/31/481/1904901/ini-5-tanda-anda-terkena-kanker-ginjal-24gFw4MjEb.jpg
Ini 5 Tanda Anda Terkena Kanker Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/01/481/1302181/alasan-sering-makan-daging-berisiko-kanker-ginjal-ccJzk0nERg.jpg
Alasan Sering Makan Daging Berisiko Kanker Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/194/3173996//batik-TQWG_large.jpg
Hari Batik Nasional, Intip 4 Potret Artis Indonesia yang Bangga Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement