Vidi Aldiano Alami Kanker Ginjal, Ini Deretan Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderitanya

ARTIS tampan Vidi Aldiano curhat melalui media sosialnya tentang terapi kanker ginjal yang dia lakukan. Vidi yang ditemani sang ibunda mengatakan bahwa kanker tersebut sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskannya menjalani terapi selama tiga minggu.

Namun hal itu dia jalani dengan ikhlas. Vidi menilai selama masih diberikan kekuatan, maka dia harus kuat dan semangat menjalani semua itu agar bisa terus berkarya.

“Gue harus terus bisa living my life, dan bonusnya semoga terus bisa berkarya untuk bisa kasih senyuman ke kalian semua,” tulis Vidi dikutip dalam Instagram miliknya @vidialdiano, Selasa (26/9/2023).

Berkaca dari kasus yang dialami Vidi Aldiano, lantas makanan seperti apa sih yang baik dikonsumsi untuk penderita ginjal?

Dilansir dari laman Healthline, pada beberapa penderita mungkin akan melakukan perawatan khusus. Biasanya makanan yang diberikan pun rendah natrium, fosfor, dan kalium. Pembatasan diet makanan tergantung dari tingkat kerusakan ginjal itu sendiri.

Bahkan mungkin makanan ini juga tidak sepenuhnya dapat membuat penderita sembuh, akan tetapi dengan makan makanan tersebut setidaknya penderita akan lebih sehat.

Meskipun pantangan makanan akan berbeda, penderita ginjal juga biasanya perlu membatasi nutrisi berikut, karena ginjal mungkin akan mengalami kesulitan mengeluarkan atau memprosesnya. Maka dari itu penyakit ginjal biasanya juga berkaitan dengan jantung. Berdasarkan pengalaman itu, berikut deretan makanan yang dapat menyehatkan ginjal.

1. Kembang kol

Memiliki kandungan banyak nutrisi, kembang kol mempunyai kandungan vitamin K, folat, dan serat yang baik untuk antioksidan dan senyama anti inflamasi.