Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mengungkap Makna Batik Parang Istri Ganjar Pranowo dalam Budaya Jawa

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:43 WIB
Mengungkap Makna Batik Parang Istri Ganjar Pranowo dalam Budaya Jawa
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. (Foto: Instagram)
A
A
A

ISTRI Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, tampil dengan batik saat nonton Sheila On 7 di panggung Pestapora 2023. Ia mengenakan kebaya dan kain batik untuk nonton konser.

Apa yang dipilih istri Ganjar Pranowo itu menjadi sangat unik dan patut untuk dicontoh. Terlebih, gerakan Kebaya Goes To UNESCO terus digiatkan beberapa komunitas di Indonesia. Kebaya sebagai identitas bangsa perlu dinormalisasi di kehidupan sehari-hari, termasuk nonton konser.

Di sisi lain, kain batik motif parang yang dipakai Siti Atikoh Ganjar Pranowo dianggap mampu menyempurnakan tampilannya. Tak hanya mempercantik gaya, batik itu menyimpan makna filosofis yang dianggap cocok dengan Siti Atikoh Ganjar Pranowo.

"Saya merasa batik parang ini cocok dengan pribadi Siti Atikoh Ganjar Pranowo," kata Desainer Motif Batik dan Penggiat Batik Tulis Pewarna Alami, Agnes Dwina Herdiasti, saat dihubungi MNC Portal, Senin (25/9/2023).

Batik tersebut, kata Agnes, sejalan dengan kepribadian Siti Atikoh Ganjar Pranowo terkhusus dalam prinsip mendidik anak. "Ada kesan lembut yang terpancar dari mata Siti Atikoh dan itu dia terapkan dalam mendidik anak," kata Agnes.

Menurut Agnes, Siti Atikoh mengenakan kain tradisional motif parang curiga. Curiga di sini adalah istilah Jawa untuk bilah keris. Ada pepatah Jawa, 'Curiga manjing warangka, warangka manjing curiga' yang terjemahannya pisau keris memasuki sarungnya dan sarung memasuki kerisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement