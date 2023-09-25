Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:30 WIB
4 Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online
Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online, (Foto: Instagram @yukikt)
A
A
A

POTRET Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online, akan dibahas singkat lewat artikel ini.

Ya, nama Yuki Kato mendadak ramai karena pihak kepolisian turut memanggil aktris Yuki Kato terkait endorsment situs yang diduga sebagai laman judi online. Penasaran seperti apa potret Yuki Kato, salah satu artis yang ikut terseret dalam kasus dugaan promosi judi online tersebut? Dihimpun dari akun Instagram Yuki Kato, @yukikt, Senin (25/9/23)

1. Formal look: Yuki Kato tampil cantik dengan balutan serba monokrom, tampil cool dengan setelan suit blazer formal warna putih. Tak lupa ia memadukan aksesoris berupa kaca mata hitam yang membuat penampilannya lebih menarik.


(Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online, Foto: Instagram @yukikt) 

 

 BACA JUGA:

2. Tradisional look: Di sini pesinetron cantik tersebut tampil dengan menggunakan atasan terbuat dari kain wastra Nusantara warna fuschia dan celana kulit hitam, berhasil tampil modis bukan?

 

(Potret Yuki Kato yang Viral Diperiksa Bareskrim Polri karena Dugaan Promosi Judi Online, Foto: Instagram @yukikt)

 

Halaman:
1 2
      
