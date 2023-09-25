3 Trik Memilih Sepatu Wedges dan Padu Padannya

SEPATU hak memang menjadi pilihan banyak perempuan, apalagi bagi mereka yang ingin terlihat tinggi. Tapi sepatu hak seperti stileto memang sangat menyakitkan jika dipakai dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, banyak yang lebih memilih wedges sebagai alas kaki mereka.

Wedges merupakan salah satu jenis alas kaki yang memiliki sol tebal pada bagian tumit, sehingga dapat membuat pemakainya terlihat semakin anggun. Namun, sepatu model wedge konon tidak cocok untuk semua wanita.

Agar tetap tampil cantik dan percaya diri saat mengenakan wedges, yuk simak tips dan trik memilih wedges seperti dilansir dari siara pers MAMASOUL di Jakarta.

Pilih Bahan kulit Kualitas Tinggi

Bahan kulit Zenith terbilang sebagai bahan kulit sintetis berkualitas tinggi yang mampu mempercantik tampilan dan memberikan kesan mewah bagi pemakainya.

Pilih Bantalan

Hindari memilih wedges dengan bantalan yang kurang empuk, karena dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman saat berjalan.