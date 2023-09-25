IFC Jakarta Meriahkan Ajang Fashion Nation, Usung Tema Around The World

DESAINER yang tergabung dalam Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta sukses meramaikan ajang Fashion Nation di Senayan City, Jakarta, Minggu 24 September 2023. Koleksi mereka dirangkum dalam tema besar Around The World.

Fashion Nation kali ini digelar bertepatan perayaan 17 tahun Senayan City, yang jatuh pada tanggal 21 September 2023. Acara tahunan ini selalu menghadirkan fashion show dari desainer terbaik di Tanah Air.

BACA JUGA: Fashion Show Garden Glamour di Botanic Park at NavaPark Tampilkan Kekayaan Budaya Indonesia

Desainer yang terpilih, antara lain Hannie Hananto, Najua Yanti, Rineereo, Pricilla Margie, Adelina, Ning Santoso, Tieka Huza, Vielga Wennida, Fey Kayo dan Eko Tjandra. Mereka menampilkan karya sesuai tema yang diusung, yaitu Around The World.

"Ini pertama kali IFC Jakarta ada di Fashion Nation. Tema Around The World kami pilih, agar bisa memberikan banyak pilihan desain busana ke pengunjung, tidak selalu wastra Nusantara," tutur Hannie Hananto selaku Ketua IFC Jakarta kepada okezone.com di Senayan City, Jakarta, Minggu (24/9/2023).

Sebanyak 10 desainer yang ikut berpartisipasi. Tidak semua mengeluarkan koleksi modest, namun ada yang lain seperti karya Eko Tjandra.

Menurut Hannie, ini sekaligus merepresentasikan anggota IFC Jakarta.

"Anggota kami saat ini ada 45 desainer. Mayoritas memang modest, sementara kurang dari 10 orang menggarap lini busana lainnya," ucap Hannie yang sebentar lagi akan melepas jabatan Ketua IFC Jakarta.

Menurut Hannie, peluang bisnis busana modest memang sangat besar di Indonesia. Namun di luar itu juga tetap ada pasarnya, sehingga desainer tetap harus jeli membidik pembeli potensial.

BACA JUGA: Mengintip Serunya Fashion Show Outdoor di Botanic Park at NavaPark

Untuk gelaran kali ini mengangkat tema Around The World. Masing-masing desainer pun bebas berekspresi lewat karya busananya dengan mengambil inspirasi dari lifestyle dan budaya negara-negara luar. Hannie Hananto, misalnya memilih New York sebagai inspirasinya.

Lalu Rineereo tertantang mengulik inspirasi dari Afrika, Fey Kayo melirik Jepang, dan Tieka Huza mengolah karyanya semenarik mungkin dengan memasukkan rasa India dalam koleksinya.