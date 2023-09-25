Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

IFC Jakarta Meriahkan Ajang Fashion Nation, Usung Tema Around The World

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |00:30 WIB
IFC Jakarta Meriahkan Ajang Fashion Nation, Usung Tema Around The World
IFC Jakarta meriahkan ajang Fashion Nation. (Foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

DESAINER yang tergabung dalam Indonesian Fashion Chamber (IFC) Jakarta sukses meramaikan ajang Fashion Nation di Senayan City, Jakarta, Minggu 24 September 2023. Koleksi mereka dirangkum dalam tema besar Around The World.

Fashion Nation kali ini digelar bertepatan perayaan 17 tahun Senayan City, yang jatuh pada tanggal 21 September 2023. Acara tahunan ini selalu menghadirkan fashion show dari desainer terbaik di Tanah Air.

Desainer yang terpilih, antara lain Hannie Hananto, Najua Yanti, Rineereo, Pricilla Margie, Adelina, Ning Santoso, Tieka Huza, Vielga Wennida, Fey Kayo dan Eko Tjandra. Mereka menampilkan karya sesuai tema yang diusung, yaitu Around The World.

Ajang Fashion Nation di Senayan City

"Ini pertama kali IFC Jakarta ada di Fashion Nation. Tema Around The World kami pilih, agar bisa memberikan banyak pilihan desain busana ke pengunjung, tidak selalu wastra Nusantara," tutur Hannie Hananto selaku Ketua IFC Jakarta kepada okezone.com di Senayan City, Jakarta, Minggu (24/9/2023).

Sebanyak 10 desainer yang ikut berpartisipasi. Tidak semua mengeluarkan koleksi modest, namun ada yang lain seperti karya Eko Tjandra.

Ajang Fashion Nation di Senayan City

Menurut Hannie, ini sekaligus merepresentasikan anggota IFC Jakarta.

"Anggota kami saat ini ada 45 desainer. Mayoritas memang modest, sementara kurang dari 10 orang menggarap lini busana lainnya," ucap Hannie yang sebentar lagi akan melepas jabatan Ketua IFC Jakarta.

Menurut Hannie, peluang bisnis busana modest memang sangat besar di Indonesia. Namun di luar itu juga tetap ada pasarnya, sehingga desainer tetap harus jeli membidik pembeli potensial.

Untuk gelaran kali ini mengangkat tema Around The World. Masing-masing desainer pun bebas berekspresi lewat karya busananya dengan mengambil inspirasi dari lifestyle dan budaya negara-negara luar. Hannie Hananto, misalnya memilih New York sebagai inspirasinya.

Lalu Rineereo tertantang mengulik inspirasi dari Afrika, Fey Kayo melirik Jepang, dan Tieka Huza mengolah karyanya semenarik mungkin dengan memasukkan rasa India dalam koleksinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/194/3164872/fashion-iuXI_large.jpg
Rahasia Italia Jadi Magnet Fashion Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/194/3080491/potret_anak_mieke_amalia_jadi_model-1RNd_large.jpg
5 Potret Anak Mieke Amalia Jadi Model, Netizen Salfok Ekspresi 'Mangap'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/612/3020100/5-fakta-fashion-show-jacquemus-la-casa-yang-dihadiri-jennie-blackpink-bakal-jadi-koleksi-terakhir-Lc9FmZKVqZ.jpg
5 Fakta Fashion Show Jacquemus La Casa yang Dihadiri Jennie BLACKPINK, Bakal Jadi Koleksi Terakhir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/194/3012230/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-gelar-fashion-show-baju-renang-24XetTyRfy.jpg
Pertama dalam Sejarah, Arab Saudi Gelar Fashion Show Baju Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/194/3005195/buttonscarves-gandeng-supermodel-halima-aden-di-istanbul-modest-fashion-week-2024-zWPlgfD8DG.jpg
Buttonscarves Gandeng Supermodel Halima Aden di Istanbul Modest Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/194/2980510/fuji-hingga-nikita-mirzani-jadi-model-di-pifw-2024-bawakan-koleksi-diamond-dari-passion-prive-NRcbudXPnA.jpeg
Fuji hingga Nikita Mirzani Jadi Model di PIFW 2024, Bawakan Koleksi Diamond dari Passion Prive
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement