Potret Kartika Sari Dewi Soekarno, Ini Kabarnya Terkini

POTRET Kartika Sari Dewi Soekarno sudah dinantikan publik usai lama tak terdengar kabarnya. Putri tunggal Soekarno dan Ratna Sari Dewi itu memang lebih banyak menghabiskan hidupnya tinggal di luar negeri.

Kartika Sari Dewi tubuh besar di kampung halaman sang ibu di Jepang. Karena kondisi politik Indonesia yang kian memanas, Kartika Sari Dewi tidak dapat bertemu sang ayah selama beberapa tahun.

Wanita kelahiran 1967 itu baru bisa bertemu sang ayah saat kondisi kesehatan Soekarno kian memburuk. Lantas, bagaimana kabar Kartika Sari Dewi terkini?

Berikut potret Kartika Sari Dewi putri tunggal Soekarno dan Ratna Sari Dewi melansir @kartikasoekarnofondation, Minggu (24/9/2023).

1. Merayakan Ulang Tahun Sang Putra

Potret pertama Kartika Sari Dewi sedang merayakan ulang tahun sang putra, Frederik Kiran. Kartika Sari Dewi tampil sederhana tapi tetap anggun dengan baju motif hitam putih. Ibu dan anak ini tampak sangat bahagia.