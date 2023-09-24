Advertisement
Keseruan Ayu Ting Ting Lari Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo, Diskusi soal Pekerjaan

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |12:10 WIB
Keseruan Ayu Ting Ting Lari Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo, Diskusi soal Pekerjaan
Ayu Ting Ting lari bareng Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
AYU Ting Ting ikut meramaikan lari bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo di Car Free Day (CFD) kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu (24/9/2023).

Lari Bareng itu dimulai sekitar Pukul 06.30 WIB dimulai dari Halte BEI, seberang Mall Pacific Place, SCBD Jakarta Selatan. Rute ditempuh sekitar lima kilometer, memutari bundaran Senayan, hingga menuju pintu satu Stadion Glora Bung Karno, didekat FX Sudirman dan kembali ke strat awal.

Usai lari bareng, Ayu Ting Ting antusias dengan agenda lari bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo tersebut.

"Hari ini kita diajak lari bareng, tadi bareng Manajemen kita, Star Media Nusantara (SMN) dan tadi kami ketemu sama pak Ganjar juga, olahraga pagi dan seru," ujar Ayu Ting Ting kepada MNC Portal Indonesia (MPI) sambil tersenyum.

Ayu Ting Ting

Lebih lanjut, ditanya soal moment berdiskusi dengan Ganjar Pranowo disela-sela lari bareng. Pelantun Sik Asik ini menyebutkan, kalau dia sempat berdiskusi soal masalah pekerjaannya didunia hiburan.

"Ngobrol aja, kalau nyanyi baru Mas tanya, tetapi tadi sih lebih ke tentang kerjaan gitu-gitu," ucap Ayu Ting Ting secara singkat.

